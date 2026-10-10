Huracán Isaías arranca techos y causa muertes en Florida y Alabama

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PANAMA CITY BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — Isaías arrancó techos y fachadas de hoteles y condominios en la franja noroccidental de Florida el sábado antes de avanzar hacia el norte, generando lluvias torrenciales y la amenaza de inundaciones repentinas y tornados en todo el sureste de Estados Unidos.

Al menos cuatro muertes se vincularon a la tormenta, incluidas dos personas que murieron cuando árboles cayeron sobre viviendas en Florida y Alabama. Casi 700.000 clientes estaban sin electricidad al mediodía, y los meteorólogos advirtieron que las inundaciones podrían extenderse hasta el sur de los Apalaches.

Isaías tocó tierra el viernes mientras era un huracán de categoría 2 cerca de Destin, Florida, un popular destino vacacional en la costa estadounidense del golfo de México, el cual está repleto de edificios altos y tiendas para turistas. La tormenta se debilitó durante la noche y fue degradada a ciclón postropical, pero seguía siendo peligrosa.

"El riesgo de inundaciones sigue siendo alto", declaró el gobernador Ron DeSantis. "A veces estas cosas ocurren uno o dos días después de que pasa la tormenta. Así que la situación de las inundaciones no ha terminado".

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Pese a las advertencias de marejadas ciclónicas potencialmente mortales antes de la tormenta, varias rutas principales a lo largo de la costa estaban abiertas el sábado al amanecer, y libres de árboles y líneas eléctricas caídos que suelen verse después del paso de huracanes de gran magnitud.

Daños dispersos en la costa estadounidense del golfo de México

Los fuertes vientos huracanados en la franja noroccidental de Florida arrancaron el techo de un hotel en Pensacola, y el alcalde de la ciudad dijo que el aeropuerto "sufrió algunos daños". La tormenta derribó un cobertizo para botes en Destin y desprendió parte de la fachada de un edificio alto en Panama City Beach.

Un trabajador barría montones de material aislante y trozos de metal procedentes del edificio en el estacionamiento de un complejo de condominios. Cerca de allí, unas personas volvían a colocar en su sitio las sillas de playa que habían salido despedidas.

En Florida, el jefe policial del condado de Escambia, Chip Simmons, indicó que hubo dos muertes relacionadas con Isaías.

Una mujer murió cuando un árbol cayó sobre su casa, y un hombre falleció por inhalación de monóxido de carbono de un generador que funcionaba en su garaje. Cuatro familiares del hombre, de entre 4 y 72 años, recibieron atención médica y se prevé que sobrevivan, agregó el jefe policial.

Cerca de allí, en Gulf Breeze, Jayme Mitich se secaba las lágrimas mientras evaluaba los daños en su apartamento. Su sala estaba empapada y cubierta de material aislante, y vigas rotas yacían sobre su cuarto de lavado.

Ella y su hija de 13 años, Jeweliana Jackson, se escondieron debajo de un colchón minutos antes de que la tormenta arrancara parte de su techo. "El ruido se hizo tan fuerte, y yo no dejaba de oír cosas romperse y estrellarse contra todo", narró Mitich.

El resto de su complejo de apartamentos estaba cubierto de tejas del techo y vigas rotas de una cerca de madera. Cerca de allí, los vientos arrancaron árboles de raíz y volcaron un camión de lado.

"Todo va a salir bien", expresó Mitich. "Pase lo que pase, lo lograremos".

Isaías azota Alabama con vientos devastadores

Isaías, el primer huracán de la temporada del Atlántico, siguió avanzando durante la noche e ingresó a Alabama con vientos de tormenta tropical.

Una persona murió cuando un árbol cayó sobre una casa en Birmingham, informó Cory Moon, el jefe de bomberos de la ciudad. Otra persona fue rescatada de la vivienda y atendida en el lugar, agregó.

Una segunda muerte relacionada con la tormenta en Alabama se atribuyó al choque de un vehículo que involucró un árbol caído en el condado de Barbour, señaló Josh Johnson, de la agencia del estado para el manejo de emergencias.

A lo largo de la costa de Alabama en el golfo de México, las autoridades en la ciudad de Mobile informaron de árboles y líneas eléctricas caídos y numerosas carreteras cerradas.

Maranie Adams, que capeó la tormenta con su esposo, dos hijos adultos y sus gallinas en Gulf Shores, Alabama, narró que los vientos sacudieron su casa, pero que no fue nada en comparación con el huracán Sally, que dejó 60 centímetros (2 pies) de agua debajo de su casa elevada.

"Tenemos algunas ramas caídas y hojas por todas partes, pero hemos salido bastante bien librados. Así que hoy todo está abierto en la isla. Todo está bien", señaló Adams. "Hoy me siento mucho más aliviada".

El viento y la lluvia aún amenazan al sureste de Estados Unidos

El presidente Donald Trump aprobó una declaración de emergencia para Georgia, tras haber hecho lo mismo anteriormente para Florida y Alabama, lo que les permite a esos estados el acceso a ayuda federal.

El Departamento de Energía anunció que había autorizado intercambios de emergencia de hasta 15,14 millones de litros (4 millones de galones) de petróleo crudo de la reserva estratégica de petróleo del país para abordar interrupciones en el suministro debido a la tormenta.

La temporada de huracanes del Atlántico ha sido inusualmente tranquila este año. Isaías fue el primero que azota el este de Estados Unidos desde 2024.

El Centro Nacional de Huracanes informó que siguen vigentes los avisos de inundación para partes del sureste del país y el sur de los Apalaches.

Partes de Georgia y las Carolinas podrían recibir hasta 25 centímetros (10 pulgadas) de lluvia, aunque es probable que los totales sean de 7 a 15 centímetros (3 a 6 pulgadas). Se tenía previsto que la tormenta se desplazara hacia el valle de Tennessee y luego hacia la región central de la costa en el Atlántico el domingo.

Funcionarios de la pista Charlotte Motor Speedway anunciaron que la carrera Blue Cross NC 300 del sábado fue pospuesta hasta el domingo por la noche debido a un pronóstico de mal tiempo.

Dos tormentas en el océano Pacífico

Mientras tanto, en el Pacífico, Simón ganó intensidad hasta convertirse en un huracán de categoría 4 en su avance hacia la costa de México. Se prevé que genere fuertes lluvias en partes del suroeste de México, donde podrían producirse inundaciones y deslaves potencialmente mortales.

Además, se calcula que la tormenta tropical Rachel lleve fuertes vientos y lluvias al norte de México y al sur de California el fin de semana.