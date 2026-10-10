Mirra Andreeva y Zheng Qinwen disputan final en Beijing
Mirra Andreeva, de 19 años, suma 50 triunfos esta temporada y buscará el título en China.
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BEIJING (AP) — La adolescente rusa Mirra Andreeva se enfrentará a la favorita local Zheng Qinwen en la final del Abierto de China después de que ambas jugadoras ganaran sus respectivos partidos de semifinales el sábado.
Mirra Andreeva alcanza la final del Abierto de China
Zheng venció a Elise Mertens 7-5, 6-2 y deleitó a los aficionados locales al convertirse en la primera finalista china del torneo, que se remonta a 2004.
Zheng, de 24 años, ganó ocho de los últimos 10 juegos ante Mertens para alcanzar su segunda final WTA 1.000 de su carrera.
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Zheng Qinwen logra histórica clasificación en torneo chino
Más temprano, Andreeva, campeona del Abierto de Francia, consiguió su victoria número 50 de la temporada al derrotar a Nikola Bartunkova 6-2, 6-2.
Andreeva, quinta del ranking, está lista para subir dos puestos en la clasificación de la próxima semana. Sus 50 triunfos en partidos la dejan empatada con Jessica Pegula como la mayor cantidad en el circuito, según la WTA.
Andreeva, de 19 años, había derrotado a Bartunkova —una checa de 20 años ubicada en el puesto 34— en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, en su único otro enfrentamiento.
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