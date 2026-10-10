logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

El huracán Simón se fortalece a la categoría 4 mientras se acerca a la costa del Pacífico

Autoridades de Jalisco suspenden clases y evacúan zonas de riesgo ante la llegada de Simón.

Por AP

Octubre 10, 2026 06:55 p.m.
A
El huracán Simón se fortalece a la categoría 4 mientras se acerca a la costa del Pacífico
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      PUERTO VALLARTA, México (AP) — Simón ha ganado fuerza hasta convertirse en un potente huracán de categoría 4 mientras avanza hacia la costa de México.

      Centro Nacional de Huracanes emite alerta y pronóstico

      El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), ubicado en Miami, indicó a primera hora del sábado que los vientos máximos sostenidos del meteoro aumentaron a 240 kilómetros por hora (150 millas por hora). Una tormenta de esa intensidad o mayor se considera un huracán de gran magnitud. Simón podría arrojar entre 25 y 50 centímetros (10 y 20 pulgadas) de lluvia en partes del suroeste de México, y algunas zonas podrían recibir hasta 76 cm (30 pulgadas), agregó el centro.

      El boletín también instó a los residentes a tomar medidas inmediatas para prepararse. Dijo que el huracán tocará tierra el domingo en la madrugada, pero los vientos con fuerza de tormenta tropical podrían arribar mucho antes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Medidas preventivas y evacuaciones en Jalisco y Puerto Vallarta

      Se prevé que Simón deje fuertes lluvias en partes del suroeste de México, posiblemente concentradas a lo largo de la costa de Jalisco y en partes de los estados de Michoacán, Colima y Nayarit.

      "Estas lluvias producirán inundaciones y deslaves que suponen un peligro para la vida, especialmente en zonas de terreno escarpado", advirtió el NHC.

      Las autoridades estatales de Jalisco suspendieron clases el viernes y el lunes en 22 municipios costeros y comenzaron a evacuar a decenas de personas de zonas de riesgo. También se pidió al sector turístico en Puerto Vallarta que se asegurara de que los trabajadores y los visitantes estuvieran debidamente ubicados en refugios o zonas seguras para el viernes por la tarde.

      Tiendas de conveniencia, hoteles y otros negocios en Puerto Vallarta estaban tapiando sus ventanas el sábado por la mañana, mientras que pocas personas caminaban por las calles bajo cielos nublados.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      El huracán Simón se fortalece a la categoría 4 mientras se acerca a la costa del Pacífico
      El huracán Simón se fortalece a la categoría 4 mientras se acerca a la costa del Pacífico

      El huracán Simón se fortalece a la categoría 4 mientras se acerca a la costa del Pacífico

      SLP

      AP

      Autoridades de Jalisco suspenden clases y evacúan zonas de riesgo ante la llegada de Simón.

      Defensa mantiene Plan DN-III-E por huracán Simón en Pacífico
      Defensa mantiene Plan DN-III-E por huracán Simón en Pacífico

      Defensa mantiene Plan DN-III-E por huracán Simón en Pacífico

      SLP

      El Universal

      Se despliegan maquinaria pesada y helicópteros para atención y evacuación en zonas vulnerables.

      Evacúan a 76 personas de Quimixto y Yelapa ante llegada de Simón
      Evacúan a 76 personas de Quimixto y Yelapa ante llegada de Simón

      Evacúan a 76 personas de Quimixto y Yelapa ante llegada de "Simón"

      SLP

      El Universal

      La evacuación se realizó tras solicitud de Protección Civil de Jalisco debido a la amenaza del huracán en comunidades costeras.

      Plantea PT prohibir redes sociales a menores de 13 años
      Plantea PT prohibir redes sociales a menores de 13 años

      Plantea PT prohibir redes sociales a menores de 13 años

      SLP

      El Universal

      El senador Anaya advierte sobre impactos emocionales y sociales en la infancia digital