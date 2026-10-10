El huracán Simón se fortalece a la categoría 4 mientras se acerca a la costa del Pacífico

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PUERTO VALLARTA, México (AP) — Simón ha ganado fuerza hasta convertirse en un potente huracán de categoría 4 mientras avanza hacia la costa de México.

Centro Nacional de Huracanes emite alerta y pronóstico

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), ubicado en Miami, indicó a primera hora del sábado que los vientos máximos sostenidos del meteoro aumentaron a 240 kilómetros por hora (150 millas por hora). Una tormenta de esa intensidad o mayor se considera un huracán de gran magnitud. Simón podría arrojar entre 25 y 50 centímetros (10 y 20 pulgadas) de lluvia en partes del suroeste de México, y algunas zonas podrían recibir hasta 76 cm (30 pulgadas), agregó el centro.

El boletín también instó a los residentes a tomar medidas inmediatas para prepararse. Dijo que el huracán tocará tierra el domingo en la madrugada, pero los vientos con fuerza de tormenta tropical podrían arribar mucho antes.

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Medidas preventivas y evacuaciones en Jalisco y Puerto Vallarta

Se prevé que Simón deje fuertes lluvias en partes del suroeste de México, posiblemente concentradas a lo largo de la costa de Jalisco y en partes de los estados de Michoacán, Colima y Nayarit.

"Estas lluvias producirán inundaciones y deslaves que suponen un peligro para la vida, especialmente en zonas de terreno escarpado", advirtió el NHC.

Las autoridades estatales de Jalisco suspendieron clases el viernes y el lunes en 22 municipios costeros y comenzaron a evacuar a decenas de personas de zonas de riesgo. También se pidió al sector turístico en Puerto Vallarta que se asegurara de que los trabajadores y los visitantes estuvieran debidamente ubicados en refugios o zonas seguras para el viernes por la tarde.

Tiendas de conveniencia, hoteles y otros negocios en Puerto Vallarta estaban tapiando sus ventanas el sábado por la mañana, mientras que pocas personas caminaban por las calles bajo cielos nublados.