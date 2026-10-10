Paul Seixas gana Tour de Lombardía y hace historia a los 20 años

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ROMA (AP) — El joven talento francés Paul Seixas hizo historia el sábado en el Tour de Lombardía tras convertirse, a los 20 años, en el ganador más joven de todos los tiempos después de que los ciclistas protestaran por preocupaciones de seguridad.

Paul Seixas gana Tour de Lombardía 2023

Seixas se escapó cuando faltaban unos 20 kilómetros para ganar la carrera de un día en el norte de Italia, que había estado dominada durante los cinco años anteriores por el actualmente lesionado Tadej Pogacar.

"Tenía la sensación de que hoy sería un gran día. Se siente como un sueño", afirmó Seixas.

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Disfrutó la sensación de la victoria después de competir durante casi seis horas.

El ganador de la Vuelta a España, Enric Mas, fue segundo a 48 segundos, seguido por el italiano Giulio Ciccone.

El Tour de Lombardía comenzó en 1905. Es una de las carreras Monumento de un día de élite del ciclismo.

Seixas terminó cuarto en la clasificación general del Tour de Francia de este verano en su debut.

También esta temporada, Seixas se convirtió en el ganador más joven de la Flecha Valona a los 19 años y fue subcampeón detrás de Pogacar, cinco veces campeón del Tour, en la Strade Bianche y en Lieja-Bastoña-Lieja.

Protesta de ciclistas por seguridad en Tour de Lombardía

El inicio de la carrera se retrasó unos cinco minutos cuando los ciclistas no comenzaron según lo programado en una protesta para denunciar condiciones de carrera inseguras y la reciente muerte de un ciclista.

El ciclista estrella Remco Evenepoel habló en nombre del pelotón en la línea de salida en Bérgamo.

"Desafortunadamente, perdimos la vida de un hermano y de un colega, así que queremos hacer esta declaración para mostrarle al mundo que no podemos seguir aceptando el hecho de que los chicos se estén lesionando o literalmente muriendo en lo que más nos gusta hacer", dijo Evenepoel.

"Así que por eso queremos dedicar cinco minutos más para hacer nuestra declaración hacia las organizaciones, al público, a todos los que siguen el ciclismo, porque no podemos aceptar el hecho de que la gente esté muriendo".

El ciclista británico Finlay Tarling murió tras un incidente grave en la carrera de la Volta a Portugal en agosto, cuando el joven de 19 años fue atropellado por un automóvil que entró en la carretera. Según informes, el conductor no vio las señales de los comisarios y entró en la carretera en dirección contraria a la carrera.