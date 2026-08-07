logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

May gana en debut con los Cerveceros

Por AP

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
A
May gana en debut con los Cerveceros
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      INDIANAPOLIS.- Dustin May ganó en su debut con Milwaukee y venezolano Jackson Chourio y el dominicano Gary Sánchez conectaron jonrones, mientras los Cerveceros derrotaron el jueves por 5-2 a los Piratas de Pittsburgh. Tras perder el primer juego, los Cerveceros (72-43) ganaron los últimos tres encuentros de la serie.

      May (6-7), adquirido de los Cardenales en un acuerdo en la fecha límite de cambios el lunes, tuvo una apertura de calidad, al permitir dos carreras y tres hits en seis entradas. Dio tres bases por bolas y ponchó a cinco en una actuación de 97 lanzamientos.

      Los Cerveceros se adelantaron temprano con el 15º jonrón de la temporada de Chourio, un batazo solitario ante Braxton Ashcraft (11-5) con un out en la primera entrada.

      Los Cerveceros ampliaron la ventaja a 2-0 en la tercera cuando David Hamilton recibió base por bolas, se robó la segunda, avanzó a tercera por un lanzamiento descontrolado y anotó con un elevado de sacrificio de Cooper Pratt.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      DL Hall, Aaron Ashby y Chad Patrick, quien consiguió su quinto salvamento, se combinaron para lanzar tres entradas sin permitir carreras para cerrar el juego.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        México rompe récord histórico con 150 medallas de oro
        México rompe récord histórico con 150 medallas de oro

        México rompe récord histórico con 150 medallas de oro

        SLP

        El Universal

        Atletas mexicanos destacan en natación, canotaje, pentatlón y atletismo para mantener el liderato.

        CONMEBOL respalda a Gianni Infantino y pide unidad en FIFA
        CONMEBOL respalda a Gianni Infantino y pide unidad en FIFA

        CONMEBOL respalda a Gianni Infantino y pide unidad en FIFA

        SLP

        AP

        CONMEBOL recordó el proceso electoral de FIFA y llamó a respetar las normas institucionales para la elección presidencial.

        Infantino busca reelección en FIFA pese a rechazo europeo
        Infantino busca reelección en FIFA pese a rechazo europeo

        Infantino busca reelección en FIFA pese a rechazo europeo

        SLP

        AP

        La UEFA y varias federaciones nacionales cuestionan el plan de participación accionaria impulsado por Infantino.

        Coco Gauff critica politización de pruebas genéticas en WTA
        Coco Gauff critica politización de pruebas genéticas en WTA

        Coco Gauff critica politización de pruebas genéticas en WTA

        SLP

        AP

        La WTA implementa pruebas genéticas para Juegos Olímpicos 2028, mientras expertos y activistas cuestionan la medida.