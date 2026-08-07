May gana en debut con los Cerveceros
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INDIANAPOLIS.- Dustin May ganó en su debut con Milwaukee y venezolano Jackson Chourio y el dominicano Gary Sánchez conectaron jonrones, mientras los Cerveceros derrotaron el jueves por 5-2 a los Piratas de Pittsburgh. Tras perder el primer juego, los Cerveceros (72-43) ganaron los últimos tres encuentros de la serie.
May (6-7), adquirido de los Cardenales en un acuerdo en la fecha límite de cambios el lunes, tuvo una apertura de calidad, al permitir dos carreras y tres hits en seis entradas. Dio tres bases por bolas y ponchó a cinco en una actuación de 97 lanzamientos.
Los Cerveceros se adelantaron temprano con el 15º jonrón de la temporada de Chourio, un batazo solitario ante Braxton Ashcraft (11-5) con un out en la primera entrada.
Los Cerveceros ampliaron la ventaja a 2-0 en la tercera cuando David Hamilton recibió base por bolas, se robó la segunda, avanzó a tercera por un lanzamiento descontrolado y anotó con un elevado de sacrificio de Cooper Pratt.
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DL Hall, Aaron Ashby y Chad Patrick, quien consiguió su quinto salvamento, se combinaron para lanzar tres entradas sin permitir carreras para cerrar el juego.
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