Medvedev vence a Tien y llega a 4tos.

Por EFE

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Medvedev vence a Tien y llega a 4tos.

El ruso Daniil Medvedev superó por primera vez en su carrera al estadounidense Leandre Tien, por 7-6 (8), 6-7 (1) y 6-4, a los calambres que sufrió en el tramo final del segundo set y a los ‘fantasmas’ que con frecuencia le enredan en la pista, y accedió a los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái.

Nunca ha repetido éxito en un torneo el moscovita, que ganó este hace seis años y tiene veinte títulos en su historial. El último en 2023. El partido ante Tien fue dramático. Lo tuvo encarrilado y se le enredó, se encaró con su propio entrenador, Thomas Johansson, y tuvo que luchar consigo mismo. También con los contratiempos físicos. Pero cuando peor estaba, el ruso resurgió. Y sacó adelante el partido después de dos horas y 55 minutos. Tien no pudo frenar la resurrección de Medvedev y dijo adiós a Shanghái sin poder ser el estadounidense más joven en alcanzar los cuartos de final de un Masters 1000 desde Andy Roddick en Cincinnati.

Medvedev amarró sus vigésimos cuartos de final de un Masters 1000, los terceros en 2025 tras Indian Wells y Madrid, y el tercero en Shanghai.

Evitó perder tres veces contra un mismo rival en una misma temporada el moscovita, finalista en Halle este curso, que se sobrepuso a todo para aprovechar la caída de los principales favoritos para hacer algo grande en el torneo.

