Mejía pide paciencia tras la Leagues Cup
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El Atlético de San Luis concluyó su participación en la Leagues Cup 2026 después de empatar 2-2 ante Orlando City y posteriormente caer 5-3 en la tanda de penales, resultado que le otorgó el punto extra al conjunto estadounidense.
Tras el encuentro disputado en el Inter&Co Stadium, el director técnico potosino, Diego Mejía, realizó un balance de la participación de su equipo en el torneo y destacó principalmente la personalidad mostrada por sus jugadores, especialmente después de encontrarse dos goles abajo en el marcador.
El estratega mexicano reconoció que uno de los aspectos que deberán trabajar es la contundencia y el desempeño defensivo dentro del área, aunque se mostró satisfecho con la reacción de su plantilla. "Tenemos que ser más finos en defensa de área, pero la verdad que me gustó muchísimo la personalidad de mi equipo. El segundo tiempo, a pesar de ir 2-0 abajo, el equipo reaccionó bastante bien", señaló Mejía.
El técnico también resaltó la participación de elementos que no habían contado con tantos minutos durante la temporada y que tuvieron la oportunidad de mostrarse en un escenario internacional. "Muy contento por el desempeño de mis jugadores, jugadores que no habían tenido tantos minutos y que, bueno, la verdad que muy orgulloso por todo lo que nos dieron ahí", agregó.
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"Sí, una Leagues Cup que nos ayudó para saber dónde estamos hoy. Me parece que sí, los resultados fueron negativos, pero medirnos ante esta calidad de equipos que nos tocaron en este grupo, la verdad, y ver a los jugadores jugar nuestro juego", explicó.
Mejía aseguró que, desde su perspectiva, el conjunto potosino no fue inferior a sus rivales durante los partidos disputados y destacó la intención de mantener una identidad basada en el juego propositivo y la valentía.
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