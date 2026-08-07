Mejía reconoce errores ante el Inter Miami

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Luego de la derrota por 4-2 frente al Inter Miami en el debut del Atlético de San Luis dentro de la Leagues Cup 2026, el director técnico Diego Mejía ofreció un análisis autocrítico sobre el desempeño de su equipo, destacando que, pese al resultado adverso, hubo lapsos en los que los potosinos mostraron el funcionamiento que han venido construyendo durante el inicio de la temporada.

El estratega mexicano señaló que el encuentro puede dividirse en tres momentos distintos, resaltando que durante el arranque del compromiso el conjunto rojiblanco logró imponer condiciones incluso ante un rival encabezado por figuras internacionales como el argentino Lionel Messi, autor de un doblete en la victoria del cuadro estadounidense.

"La verdad es que iniciamos el partido dominando. Si bien ellos comenzaron con una posesión larga, el equipo estuvo bien parado. Después nos hicimos del balón y vimos al Atlético de San Luis que hemos venido siendo en la liga. Encontramos muchísimos mecanismos y complicamos demasiado a Miami", expresó.

Mejía explicó que, tras recibir el primer gol, el equipo mantuvo por algunos minutos la misma dinámica de juego; sin embargo, reconoció que el aspecto emocional volvió a afectar al plantel, situación que considera una de las áreas prioritarias por mejorar.

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"Nos sigue afectando lo mismo. Cuando nos empatan el partido, emocionalmente el equipo se cae. Esa es una parte que tenemos que seguir trabajando. Tenemos que crecer como equipo; no nos pueden hacer dos goles en los últimos minutos del partido. Tenemos que aprender a leer los momentos del juego y entender qué debemos hacer en cada situación", afirmó.

Respecto al desarrollo de la segunda mitad, el entrenador destacó que Atlético de San Luis volvió a mostrar una mejor versión futbolística, respetando el plan de juego y generando opciones ofensivas que permitieron acortar distancias en el marcador.

No obstante, Mejía consideró que la pausa provocada por las condiciones climáticas terminó por afectar el ritmo que había encontrado su equipo en el complemento. "Me parece que el parón nos terminó afectando porque estábamos en un momento emocional bueno, pero esas son cosas que nosotros no podemos controlar", concluyó.