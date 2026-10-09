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Messi se despide y agradece a Argentina

Por EFE

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
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Messi se despide y agradece a Argentina
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      Buenos Aires.- Lionel Messi agradeció una vez más este jueves al público argentino tras su despedida del seleccionado albiceleste este martes y expresó: "Ya está todo dicho. Y ahora, todo está hecho".

      El futbolista de 39 años publicó en Instagram una imagen suya con la cabeza gacha y sosteniendo en alto una camiseta argentina con un número 10 en la espalda y la palabra "Gracias" en el lugar del nombre, la misma que lo esperaba en el césped del estadio Monumental cuando ingresó a su despedida de este martes frente a Benín.

      "Las únicas palabras que me salen del corazón son: gracias, Argentina", escribió el astro rosarino junto a la imagen, en un mensaje dirigido a la afición.

      En el partido ante Benín, que culminó en triunfo por 3-0 con un tanto del 10, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) organizó una fiesta con números musicales, fuegos artificiales y un espectáculo de drones en homenaje al capitán.

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      El atacante, que representó al país durante más de 20 años en los que disputó seis Copas del Mundo, disputó así su partido número 208 con la celeste y blanca y marcó su gol 126, ambos récords históricos del seleccionado.

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