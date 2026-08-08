México bate otra marca en los JCC

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SANTO DOMINGO.- Un día después de imponer el récord de más oros en la historia de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, México superó otra de las marcas que ostentaba: la de más preseas totales en estas justas.

La delegación mexicana superó las 384 preseas obtenidas en Mayagüez 2010, para consolidarse en la cima del medallero de Santo Domingo 2026, con una participación histórica.

Al concluir la penúltima jornada de los Juegos, México totaliza 164 medallas de oro, 120 de plata y 111 de bronce, para una cosecha de 395 preseas. La víspera, el país había roto también el récord de 145 oros que había establecido en San Salvador 2023.

Durante la jornada de natación artística, México consiguió dos de los tres oros en disputa.

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El dúo conformado por María Arellano y Miranda Barrera se impuso en la final disputada en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte. Colombia se quedó con la plata y Aruba con el bronce.

En equipos mixtos, los mismos países ocuparon el podio.

En el canotaje, Beatriz Briones y Maricela Montemayor triunfaron en la regata K2 de 500 metros y Daniel Ledesma en la K1 de un kilómetro. Briones se llevó también el oro en la prueba K1 de 200 metros y en el K4 de 500 metros, junto con sus compatriotas Montemayor, Ana Hernández y Karen Berrelleza.

Más tarde, José Santana llegó primero en los 10,000 metros para darle otra medalla dorada a México en el estadio Félix Sánchez de atletismo, con un tiempo de 29 minutos, 33,79 segundos. Le siguieron el boricua Héctor Pagán con 29:33,79 y el guatemalteco Alberto González, co 29:45,81.

La velada definitoria de las medallas en el boxeo le redituó a México oro en peso mosca para Valeria Amparán, quien se impuso sobre la colombiana Irismar Cardozo. Para este sábado están previstas las últimas competiciones de los juegos, con el maratón femenino y finales de natación artística, esgrima, pentatlón moderno, softbol y pesas. Por la noche, se llevará a cabo la ceremonia de clausura.

El segundo sitio del medallero es para Colombia, con 89 oros y un total de 260 medallas, mientras que Cuba es tercera con 50 títulos regionales y un botín total de 154 preseas.

Completan el grupo de cinco punteros la anfitriona República Dominicana, con 45 oros y 145 medallas, así como Venezuela, con 44 preseas doradas y un acumulado de 207 podios.