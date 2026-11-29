México con pases al Mundial y JJOO
El Tri femenil superó a Haití en 4tos. de final del Campeonato Concacaf W
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La selección femenina de México derrotó este sábado 4-2 a Haití con lo que consiguió su boleto al Mundial Femenino de Brasil 2027 en juego de cuartos de final del Campeonato Concacaf W.
En el certamen que también da lugares a los Juegos Olímpicos 2028, marcaron Diana Ordóñez, Jacqueline Ovalle, dos tantos, y Maricarmen Reyes por México; Britany Raphino y Kethna Louis lo hicieron para Haití. México, del seleccionador español Pedro López, tomó la iniciativa en el inicio.
Sus intentos resultaron al minuto 13. Jacqueline Ovalle tomó el balón y sirvió largo para la aparición sin marca de Diana Ordóñez, quien remató de cabeza para el 1-0.
Haití tuvo la oportunidad de empatar gracias a un penalti que Melchie Dumornay cobró, pero Esthefanny Barreras atajó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Al 31, Britany Raphino hizo el 1-1 con disparo desde la izquierda que a Esthefanny Barreras se le escapó por debajo de las manos.
Cuando mejor jugaba Haití, México anotó el 2-1 vía un disparo lejano de zurda de Jacqueline Ovalle al 42. El equipo de Pedro López cerró con fuerza; en tiempo agregado marcó el 3-1 gracias a un centro de Nicolette Hernández que remató Maricarmen Reyes.
En el segundo lapso, Haití adelantó líneas y obtuvo su premio al 58 en otra falla de Barreras, a quien de nuevo se le fue por debajo del cuerpo un disparo que realizó Kethna Louis para el 3-2. México reaccionó al 73 vía un disparo libre de Ovalle que venció a Toussaint, luego de un desvío de la zaga para el 4-2.
no te pierdas estas noticias
Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores
EFE
La final disputada en el estadio Centenario reunió a 60.000 hinchas y mostró un partido intenso
Atlético vence a Elche y suma seis triunfos
EFE
Elche intentó remontar tras errores defensivos, pero Atlético controló el juego y aseguró la victoria.