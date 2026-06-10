México Femenil cae ante las Matildas

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México.- La gira por Australia tuvo un cierre amargo para la Selección Mexicana Femenil. El Tricolor no pudo repetir la hazaña del encuentro anterior y cayó (3-1) ante las Matildas, que mostraron fortaleza para evitar un segundo descalabro.

En este duelo, Pedro López decidió modificar su alineación y darle la titularidad a Jasmine Casárez, Karla Nieto y Diana Ordóñez. María Sánchez, Nancy Antonio y Kiana Palacios fueron las sacrificadas.

Vestidas de blanco y con la misión de repetir la dosis a las australianas, las mexicanas saltaron al estadio CommBank sin temor y con una intensa presión, que estuvo cerca de dar frutos al minuto 6.

Winoah Heatley buscó una salida por dentro con su compañera Kennedy, pero la gran lectura de Alexia Delgado evitó que se completara el pase. La volante tricolor interceptó el esférico y se lo dejó a Ordóñez, quien —sin pensarlo— se acomodó a la pierna derecha y sacó un disparo desde fuera del área que salió con poca potencia.

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Australia abrió el marcador al minuto 22, con una jugada prefabricada. El centro de Wheeler fue desviado por Saldívar, pero el balón quedó dentro del área mexicana y, luego de una serie de rebotes, llegó a los pies de Kennedy, quien lo mandó al fondo de la red.

Tal como ocurrió en el arranque del partido, el Tricolor presionó la salida de las Matildas para provocar un error. Montserrat Saldívar recuperó el balón por la banda izquierda y envió un centro que fue rematado por Ordóñez, para decretar el 1-1 al minuto 26.

El segundo tanto parecía cercano para ambas selecciones, pero fueron las anfitrionas quienes lo encontraron. Al 36´, Sam Kerr marcó gracias a que su disparo se estrelló en el poste y posteriormente rebotó en la espalda de Barreras, antes de ingresar al arco.

Ya en la segunda mitad, Australia mostró mayor claridad y el tercer gol parecía cuestión de tiempo. Fue hasta el minuto 70 cuando llegó el 3-1, mediante un letal contragolpe que Caitlin Foord se encargó de definir.