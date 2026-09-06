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México Femenil iguala con Benín

El cuadro azteca dejó ir ventaja de dos goles en el inicio del Mundial Sub-20

Por El Universal

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
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México Femenil iguala con Benín
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      México.- El partido más importante de la Copa del Mundo suele ser el primero, aseguran los jugadores y directores técnicos que tuvieron la oportunidad de participar en el torneo de naciones más importante, y en la Arena Katowice de Polonia, la Selección Mexicana Femenil Sub-20 dejó ir una ventaja de dos goles para empatar (2-2) con Benín en su debut de la justa mundialista de la categoría.

      A las dirigidas por Doriva Bueno les faltó mayor contundencia al ataque y concentración para aguantar la victoria. El partido parecía controlado por México, pero una pobre actuación defensiva costó el empate.

      Después de un centro por izquierda que cruzó toda el área rival, Alice Soto (21´) abrió el marcador gracias a la asistencia por el lado derecho de Michel Fong, quien fue una de las jugadoras más peligrosas de México, sobre todo en la primera mitad. Sin embargo, la jugadora de Rayadas recibió un golpe por el cual antes de terminar el primer tiempo salió de cambio.

      El Tri se había quedado sin una de sus principales herramientas en ataque, pero Montserrat Saldívar (51´) logró aumentar la ventaja tras una asistencia de María González y una excelente definición de primera intención con un disparo cruzado desde el borde del área.

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      Parecía que, si México quería, el partido terminaba en goleada y podían cerrar un debut de ensueño con el liderato del Grupo A, pero rápidamente el sueño se convirtió en pesadilla.

      Una barrida imprudente de Noemi Villalobos dentro del área se transformó en el primer gol en la historia de Benín en una Copa del Mundo Sub-20, gracias a la definición de Romaine Gandonou (56´), la gran figura de las ´Guepardas´.

      Sobre el final del partido, la zaga tricolor se volvió a equivocar y en una mala entrega del balón, Gandonou (87´) encaró la portería azteca y eludió a la portera Camila Vázquez para empatar el partido.

      El próximo martes, México enfrentará a las anfitrionas con la obligación de ganar si desea mantener vivas sus esperanzas de clasificar a la siguiente ronda.

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