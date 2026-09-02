México le gana a Brasil

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México.- México consiguió un triunfo muy importante rumbo al Mundial de Basquetbol de Qatar 2027. Le ganó 79-74 a Brasil en el Gimnasio Marcelino González de Zacatecas.

Esta fue la segunda victoria al hilo en la segunda ronda de los Clasificatorios de las Américas. Antes, los mexicanos habían derrotado a Colombia, 112-86.

Contra los brasileños fue más sufrido, México dominó casi todo el juego y llegó a tener ventaja de 14 puntos, pero el rival reaccionó a 1:27 del final y empató la disputa a 72 puntos.

Ahí apareció Moisés Andriassi con un tripe clave y cinco puntos seguidos para devolver la ventaja tricolor. Aunque la figura, en cuanto a unidades anotada fu Paco Cruz, con 24. Por su parte J.J Ávila, hizo doble doble con 15 puntos y 15 rebotes.

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Con este resultado, México queda con marca de 5-3 y es cuarto en el Grupo E, que lidera Estados Unidos con récord de 7-1, seguido de República Dominicana 6-2 y Brasil 6-2.

Al Mundial de 2027 clasifican los tres primeros lugares de cada sector, y el mejor cuarto lugar entre los dos grupos. por ahora, México es ese cuarto. Su competencia, en el otro grupo, es Bahamas (4-4).

"Fue un tremendo partido. Dominamos al equipo de Brasil, la selección número 9 del mundo. Los 40 minutos estuvimos liderando el juego desde el arranque, y no es un tema menor. Tienen un excelente entrenador, Aza Petrovic, que ha estado en los mejores lugares, selección de Croacia, selección de Brasil, Euroliga, y tiene jugadores fenomenales", comentó Omar Quintero, coach del equipo, al finalizar el encuentro.

"Nuestra filosofía, nosotros, como lo vengo repitiendo, somos un equipo de hombres, no de nombres, y así le hemos ganado a todos. Y hoy, una excelente defensa, dejar al equipo de Brasil en 74 puntos no es un tema menor, es una de las ofensivas más poderosas. Entonces, todo este mérito es de ellos, quiero felicitar a mis jugadores", finalizo.