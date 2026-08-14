México lidera en Flag Football

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México.- La Selección Mexicana femenil de Flag Football sigue avanzando yarda a yarda hacia el sueño olímpico.

Después de firmar una presentación dominante ante Alemania, el conjunto nacional volvió a poner el ovoide en movimiento en Düsseldorf y sumó otra jornada perfecta al derrotar (53-24) a Eslovenia, resultado que las puso muy cerca de las semifinales del Campeonato Mundial y la mantuvo firme en la carrera por los boletos rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Lideradas por una inspirada Diana Flores, las mexicanas demostraron una vez más su capacidad para responder en momentos de adversidad. Aunque sufrieron un arranque complicado, con una primera posesión sin puntos y una rápida desventaja en el marcador, el equipo ajustó, encontró espacios en la cobertura rival y terminó tomando el control del encuentro.

Con pases precisos, conversiones oportunas y una ofensiva que fue encontrando ritmo conforme avanzó el reloj, México transformó la presión inicial en confianza. Las anotaciones de Mónica Rangel, el protagonismo de Andy Martínez y el toque final de Victoria Chávez permitieron a las actuales número uno del mundo firmar una nueva remontada (12-27) en la primera mitad.

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La segunda mitad fue completamente dominada por México. Las actuales número uno del mundo hicieron valer su condición de favoritas al mostrar una ofensiva dinámica, combinaciones precisas y una defensiva que anuló por completo los intentos de reacción de Eslovenia. Yaritza Morales, la capitana Silvia Contreras, en dos ocasiones, y Ely Bourde se encargaron de completar la exhibición ofensiva.

El próximo desafío para la Selección Mexicana será este viernes, cuando se mida a Italia en el cierre de la fase de grupos. Un duelo en el que el cuerpo técnico espera recuperar a Tania Rincón, quarterback y receptora del conjunto nacional, quien abandonó el partido ante Alemania debido a una lesión y se mantiene bajo observación.