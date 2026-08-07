México llega a 152 preseas de oro en los JCC

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México.- Con la bandera de México en lo más alto y una cosecha histórica que sigue creciendo jornada tras jornada, la delegación nacional reafirma su dominio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de República Dominicana 2026.

Gracias al talento, disciplina y compromiso de cerca de 700 atletas, el deporte mexicano alcanzó una cifra sin precedentes al llegar a las 152 medallas de oro, estableciendo una nueva marca para el país en la máxima justa regional.

El logro representa un momento histórico para el deporte nacional, ya que supera las 146 preseas doradas conquistadas en San Salvador 2023, récord que hasta ahora representaba la mejor actuación de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

A falta de que concluya la competencia, los atletas mexicanos no solo han roto la marca anterior, sino que han confirmado la fortaleza de sus distintas disciplinas y el papel de México como la gran potencia deportiva de la región.

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El trabajo realizado en disciplinas como la natación artística, el canotaje, el pentatlón moderno y el atletismo fue determinante para que México se mantenga en el liderato de medallero.

Además de las 152 medallas de oro, México suma 101 preseas de plata, y 99 de bronce, para un total de 352. El más cercano rival es Colombia con un total de 238, pero apenas 78 áureas.