México puesto para la Final de Tiro con Arco

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México.- México volverá a colocarse en el centro de las miradas del tiro con arco mundial cuando Saltillo reciba la Final de la Copa del Mundo 2026, el evento que reúne a los mejores exponentes del planeta y que pondrá punto final a una intensa temporada internacional.

Arropado por su afición y con una delegación integrada por siete arqueros, el representativo mexicano llegará con la ilusión de cerrar el calendario con broche de oro.

Tanto en arco recurvo como compuesto, los nacionales tratarán de aprovechar la localía para pelear por los máximos honores durante la competición programada para el 12 y 13 de septiembre, donde solo tendrán lugar los 32 mejores atletas del mundo en el Centro Histórico de la entidad.

Con una arena con capacidad para recibir a más de cuatro mil aficionados en cada sesión, Saltillo promete convertirse en una auténtica fiesta del tiro con arco, brindando un marco inmejorable para que los mejores atletas del mundo disputen el cierre de temporada ante un público que se espera responda de manera masiva.

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La posibilidad de competir en casa es un factor que Ana Paula Vázquez valora de manera especial. La medallista olímpica en París 2024 agradeció que México sea sede de la Final de la Copa del Mundo, ya que tendrá la oportunidad de contar con el respaldo de su afición y, sobre todo, de su familia en uno de los eventos más importantes del calendario internacional.

"Vamos a tener la oportunidad de que familiares que jamás nos han visto competir estén allí. Vamos a voltear a las gradas y ver caras de gente que representa mucho. Todos van a poder conocer un poco de nuestra casa y quizá sirva para motivar a más personas a practicar este deporte", mencionó la coahuilense.

Por su parte, Rommel Pa-

checo, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), destacó la importancia de que World Archery continúe depositando su confianza en México como sede de eventos de talla internacional.

El exclavadista señaló que esta designación es resultado de la capacidad organizativa que ha demostrado el país durante los últimos años, además del compromiso de atletas, autoridades y aficionados por impulsar el crecimiento de la disciplina.

"México no solamente se ha consolidado como una potencia mundial en el tiro con arco por los resultados de nuestras y nuestros atletas; también se ha convertido en un referente internacional por su capacidad para recibir, organizar y vivir eventos de la más alta categoría. Ser una sede constante y una parada obligada dentro del circuito de Copas del Mundo habla de la confianza que existe en nuestro país", finalizó.

Andrea Maya Becerra, Matías Grande, Ana Paula Vázquez, Dafne Quintero, Alejandra Valencia, Sebastián García y Rodrigo González, son los nombres de los arqueros que buscarán la gloria en tierras mexicanas.