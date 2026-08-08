México Sub-23 pierde el oro

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

México.- En Santo Domingo, el sueño del bicampeonato se acabó. La Selección Mexicana Sub-23 no refrendó el título conquistado hace tres años, por lo que tuvo que conformarse con la presea de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. A lo lejos, después de un empate a dos que orilló a una tanda de penales (2-3), el combinado nacional se limitó a ver cómo Venezuela se adueñó de la medalla dorada.

Venezuela alertó que no sería un rival sencillo desde el primer minuto y medio del partido. Rápidamente, La Vinotinto abrió el marcador gracias a que el mediocampista Luis Carrero (2´) burló la defensa mexicana; el segundo gol fue obra del delantero Diego Claut (29´) para meterle un susto adicional al Tricolor.

En ambas ocasiones, México presionó para rescatar el empate. La esperanza reapareció con un doblete de Mateo Levy (24´ y 45´+3´) que permitió un respiro para el combinado nacional. El segundo tanto del delantero de Cruz Azul llegó en los últimos segundos de la primera parte, cuando parecía que continuaría la desventaja para los dirigidos por Eduardo Arce.

"Vamos a matarnos en la cancha", advirtió el mediocampista Gael García un día antes del partido que se disputó en la cancha del Estadio Cibao FC en el norte de la República Dominicana. La Selección Mexicana Sub-23 sabía que pagaría caro cualquier error, por lo que resistió a los tiros de Venezuela hasta que el empate orilló a tiempos extras y posteriormente, a tanda de penales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La medalla de oro se definió desde los once pasos, donde las fallas del capitán Diego Ochoa, Joaquín Moxica y el propio Gael García le negaron a México una segunda victoria ante Venezuela en Santo Domingo 2026. El partido decisivo se les escapó y con ello, la posibilidad de un bicampeonato.

México, con un pasado de siete preseas doradas en la justa regional, llegó a esta instancia como líder de su grupo gracias a las victorias iniciales sobre Venezuela y Guatemala, además de que sumó un empate con la anfitriona República Dominicana. Ya en las semifinales, goleó a Panamá para instalarse en la pelea por el título de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.