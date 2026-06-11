Renuncia ministro de Defensa británico

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LONDRES (AP) — El secretario de Defensa británico, John Healey, renunció de forma inesperada el jueves y afirmó que el gobierno no está dispuesto a gastar lo suficiente en las fuerzas armadas en un momento de "amenaza creciente". La renuncia es otro golpe para el primer ministro Keir Starmer, quien se encuentra bajo presión y ya enfrenta demandas de compañeros de su Partido Laborista para que renuncie.

Renuncia de John Healey y críticas al gasto en defensa

Healey dijo al primer ministro que el plan de inversión en defensa del gobierno se queda "muy por debajo de lo que se requiere en este momento peligroso".

La publicación del plan se ha retrasado en medio de reportes de desacuerdo entre el Ministerio de Defensa y el Tesoro.

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Starmer dijo en una carta a Healey que lamentaba verlo partir, pero insistió en que el plan de financiación proporcionaría los recursos militares necesarios para proteger al Reino Unido.

"Los aumentos del gasto que sustentan este plan serán sostenibles y justos", expresó Starmer. "Significarán reasignaciones significativas de financiación entre los departamentos del gobierno y las decisiones correctas para proteger a nuestra nación".

Tras la renuncia de Healey, renunció también Al Carns, un veterano de guerra condecorado que era viceministro de Defensa. Carns ha sido mencionado como posible candidato en la contienda para desafiar el liderazgo de Starmer.

Poco después el primer ministro nombró a Dan Jarvis, antes ministro de seguridad, para el cargo de Defensa.

Presión interna y desacuerdos en el gobierno por presupuesto militar

Starmer se ha comprometido a aumentar el gasto en defensa del Reino Unido al 2,5% del producto interno bruto para 2027 y al 3% para 2035. Pero muchos en las fuerzas armadas dicen que eso no es lo suficientemente rápido.

"Usted no ha podido, y el Tesoro no ha estado dispuesto, a comprometer los recursos que la nación necesita para defender el país en este momento de amenazas crecientes", escribió Healey en una carta de renuncia.

Declaró que el plan de gasto presentado por el Tesoro, y que le fue presentado el lunes, haría que el gasto en defensa aumente a apenas el 2,68% en 2030 después de alcanzar el 2,6% el próximo año.

Indicó que eso no es suficiente con las exigencias crecientes sobre la defensa y los compromisos militares británicos, citando la guerra de Irán, la invasión rusa de Ucrania y las amenazas de Moscú.

"Ahora no me queda otra opción que presentar mi renuncia", dijo.

El general Richard Barrons, quien ayudó a liderar una revisión de defensa que sustenta el plan de inversión, indicó que el gobierno está "yendo activamente hacia atrás" al negarse a financiar su propia revisión.

"Disminuye la posición del Reino Unido dentro de la OTAN, debilita nuestra credibilidad con los aliados y aumenta nuestra vulnerabilidad a las realidades del conflicto del siglo XXI", señaló. "Aliados y adversarios por igual estarán prestando atención".

El gobierno aseguró que está aplicando "el mayor aumento sostenido del gasto en defensa desde la Guerra Fría".

"Este país está más seguro debido a las decisiones que Keir Starmer ha tomado y seguiremos actuando en nuestro interés nacional", sostuvo en un comunicado.

Healey es considerado como un ministro capaz y serio

Healey ha sido el jefe de Defensa británico desde que el gobierno del Partido Laborista fue elegido en julio de 2024 y está considerado como un ministro capaz y serio.

Ha desempeñado un papel clave en reforzar el apoyo internacional a Ucrania y en reunir una coalición multinacional para ayudar a garantizar la seguridad si se alcanza un alto el fuego. Healey también ha ayudado a encabezar una fuerza de seguridad marítima que ayudaría a mantener abierto el estrecho de Ormuz para la navegación si termina la guerra de Irán.

El Reino Unido y otras naciones miembros de la OTAN han enfrentado presión del presidente estadounidense Donald Trump para aumentar el gasto militar. Trump ha cuestionado el valor de la alianza militar y se ha quejado de que Estados Unidos proporciona seguridad a países europeos que no aportan lo que les corresponde.

Las fuerzas británicas también buscan revertir años de declive frente a una Rusia cada vez más asertiva, que invadió Ucrania y pone cada vez más a prueba las defensas de las naciones europeas con actividad abierta y encubierta.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, informado de la renuncia de Healey por The Associated Press durante una conferencia de prensa en Bruselas, dijo que Healey es alguien a quien "respeto mucho".

"Lo que estamos viendo en toda la alianza es que los países están aumentando sus inversiones en defensa y, por supuesto, no es fácil, porque al final siempre hay un equilibrio con otros gastos, que también son importantes", dijo Rutte.

Es probable que la renuncia de Healey avive aún más las conversaciones de que los días de Starmer como primer ministro están contados. Ya golpeado por una serie de errores desde que el Partido Laborista regresó al poder hace menos de dos años, Starmer ha enfrentado llamados dentro de las filas de su partido para que renuncie.

En una señal de su autoridad menguante, Starmer parece no haber podido cerrar la brecha entre el departamento de Healey y la jefa del Tesoro, Rachel Reeves, sobre el gasto en defensa.

Olivia O´Sullivan, jefa del programa Reino Unido en el Mundo en el centro de estudios Chatham House, apuntó que la renuncia "socava significativamente a Starmer", especialmente porque el primer ministro ha tenido "un historial relativamente seguro en defensa y asuntos exteriores".

Se espera ampliamente que el alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, desafíe a Starmer por el liderazgo, si regresa al Parlamento en una elección especial el 18 de junio.

Justin Crump, un excomandante de tanques británico que dirige la consultora de seguridad Sibylline, aseveró que la renuncia de Healey "no debió haber ocurrido en un gobierno bien gestionado".

"Simplemente subraya aún más una falta de control aquí, una falta de claridad, una falta de resolución, una brecha entre las palabras y la ejecución", afirmó.