Abogado de Petro denunciará a congresista por suspensión

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BOGOTÁ (AP) — El abogado defensor del presidente colombiano Gustavo Petro anunció el jueves que denunciará ante la Corte Suprema de Justicia a la congresista que pidió que el mandatario fuera temporalmente suspendido de su cargo en medio de una investigación por presunta participación indebida en política.

Acciones de la autoridad

La congresista Gloria Arizabaleta, del oficialista Pacto Histórico, firmó un documento que fue conocido la víspera por la prensa en el que reclamó que Petro sea suspendido hasta el 21 de junio, día en que se celebrará la segunda vuelta presidencial entre el oficialista Iván Cepeda y el conservador Abelardo de la Espriella.

El abogado Alejandro Carranza, quien representa a Petro, aseguró a medios de prensa que la congresista "abusó de su autoridad" como presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes con funciones judiciales y encargada de tratar las denuncias contra el presidente y otros aforados.

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La Corte Suprema, donde el abogado presentará la denuncia, es la encargada de investigar penalmente a los congresistas.

¿Qué declararon las partes involucradas?

Arizabaleta indicó en el documento que se trataba de una medida provisional mientras se adelanta la investigación contra Petro en la Comisión por presunta participación indebida en política, luego de que el presidente hiciera declaraciones sobre los candidatos.

La investigación se refiere especialmente a publicaciones en X en las que Petro hizo referencia a los aspirantes a la presidencia o usa expresiones como "el gato/tigre seguirá cazando ratones", en lo que parece una alusión a De la Espriella, quien se apoda "El Tigre".

Petro dijo que la congresista le hace oposición —pese a ser de su mismo partido— y negó haber intervenido en política. Al respecto indicó que sus menciones a De la Espriella fueron para defender su "buen nombre", porque el candidato quiere acusarlo frente a la justicia estadounidense.

El mandatario continúa en funciones, mientras que Arizabaleta fue suspendida de su cargo por la Procuraduría, encargada de investigar disciplinariamente a los funcionarios públicos, mientras investiga su actuación. El procurador, Gregorio Eljach, dijo a la prensa que recogieron múltiples quejas y actuaron.

La solicitud de la congresista generó una discusión jurídica sobre su alcance y el procedimiento que se debe seguir. Según las normas colombianas, en la Comisión de Investigación y Acusación los congresistas que la integran deben decidir si archivan las causas o si presentan un proyecto de acusación contra el presidente ante el pleno de la Cámara de Representantes, donde de ser aprobada se traslada al Senado, que se encarga de enjuiciarlo.

Carranza tildó la solicitud de Arizabaleta de "inconstitucional". Aseguró que la tomó como un "mensaje" luego de que presuntamente la congresista ejerciera sobre el gobierno una "presión indebida" para obtener "prebendas" bajo la supuesta amenaza de que la Comisión avance en otra investigación sobre posibles irregularidades en la financiación de la campaña electoral con la que Petro llegó al poder en 2022.

En declaraciones en X cuestionando a la legisladora, el mandatario dijo que es lamentable que "la codicia lleve a los seres humanos a destruir incluso su propia vida". Afirmó además que "estamos ante un posible prevaricato", en referencia al delito en el que un servidor público actúa a sabiendas que su decisión es contraria a la ley.

En tanto, la oposición política interpretó la solicitud de la congresista como un truco para "victimizar" al presidente y dar impulso a la campaña de Cepeda, su aliado político.

De la Espriella advirtió en un comunicado, sin enseñar pruebas, que se trata de una maniobra de Petro para "robar las elecciones".