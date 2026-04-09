México y Brasil jugarán partido de leyendas en Estadio Banorte

CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL).- La rivalidad histórica entre la

y la

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vivirá un capítulo especial con elentre ambas selecciones, que se disputará el próximo 19 de abril a las 17:00 horas en el Estadio Banorte (Azteca).Este encuentro reunirá a algunas de las figuras más emblemáticas del futbol internacional en unaal, consolidando al recinto como uno de los escenarios más icónicos del deporte global y conectando a nuevas generaciones con los protagonistas que marcaron época.México presentará una alineación cargada de historia con nombres como, Cuauhtémoc Blanco, Jared Borgetti y Oribe Peralta, además de referentes como Andrés Guardado, Miguel Layún y Pavel Pardo, entre otras. El equipo será dirigido porPor su parte,contará con una constelación de estrellas encabezadas por, Kaká, Adriano y Marcelo, además de históricoscomo Julio Cesar, Gilberto Silva y Lucio. El conjunto será dirigido por, leyenda del futbol mundial.El partido no solo destaca por la calidad de los nombres en la cancha, sino por el peso histórico de ambas selecciones:del mundo, y México, una de las selecciones con mayor constancia en Copas del Mundo. Entre sus enfrentamientos más memorables, permanece en la memoria colectiva la final de la Copa Confederaciones 1999, cuando México se impuso aen el Estadio Azteca, en uno de los triunfos más emblemáticos del futbol nacional.En este contexto,participa comodel evento, con presencia durante el partido y activaciones para los aficionados. A través de sus canales digitales, incluyendo @caliente_sports, la marca lanzará dinámicas depara que los fans puedan ganar boletos y vivir la experiencia en vivo.Asimismo, los aficionados podrán consultar losa través de la, sumando un componente adicional dea uno de los partidos más atractivos del calendario.El partido será transmitido a través dey la, así como en Youtube a través del canal de LavyTime, mientras que los boletos estarán disponibles mediante Fanki.Más allá del resultado, México vspromete ser una, donde el, la historia y la pasión volverán a encontrarse en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo.