Mikel Arriola reconoce a trabajadores de la FMF tras Mundial 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 16 (EL UNIVERSAL).- La Federación Mexicana de Futbol dio por concluido oficialmente el proceso de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y comenzó la planeación del siguiente ciclo mundialista con miras a la edición de 2030.

FMF realiza balance y reconocimiento a colaboradores

Durante una reunión realizada este jueves en el Centro de Alto Rendimiento, alrededor de 700 colaboradores de la FMF participaron en un balance de las actividades realizadas antes y durante la Copa del Mundo, además de conocer los primeros pasos de la estrategia que acompañará el nuevo proyecto deportivo encabezado por Rafael Márquez.

El encuentro fue liderado por el comisionado de la FMF, Mikel Arriola, quien reconoció el trabajo de las distintas áreas de la institución involucradas en la organización y operación alrededor de la Selección Mexicana, desde los departamentos deportivos y administrativos hasta las áreas médica, de seguridad, mantenimiento y logística.

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Detalles del desempeño deportivo y futuro mundialista

Arriola destacó que el objetivo durante el Mundial fue generar las mejores condiciones para que el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre y los jugadores pudieran concentrarse únicamente en la competencia.

En el balance deportivo, la FMF resaltó que México firmó su mejor fase de grupos en una Copa del Mundo al sumar nueve puntos con tres victorias consecutivas, además de establecer una racha inédita de cuatro partidos consecutivos sin recibir gol entre la fase de grupos y los dieciseisavos de final.

Asimismo, la Selección consiguió su primera victoria en una ronda de eliminación directa en 40 años y enlazó cuatro triunfos consecutivos en un Mundial, algo que nunca había logrado. Entre los tres países anfitriones, el representativo mexicano finalizó como el mejor ubicado al ocupar el noveno puesto, por delante de Estados Unidos (12.º) y Canadá (15.º), además de mejorar 13 posiciones respecto a Qatar 2022.

Con el Mundial ya en el pasado, la Federación también marcó el inicio del nuevo proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030, que será encabezado por Rafael Márquez tras haber formado parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre durante el torneo celebrado en México, Estados Unidos y Canadá.

"Hacemos un corte muy positivo y debemos seguir trabajando por este camino. Esto no para", expresó Arriola durante la reunión.

El acto concluyó con una fotografía oficial entre directivos y colaboradores de la Federación, con la que se dio por cerrado el ciclo mundialista de 2026 y se formalizó el arranque del siguiente proyecto de la Selección Mexicana.