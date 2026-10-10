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Barcelona gana sin Raphinha y mantiene invicto en La Liga

Vinicius fue expulsado tras tirar del cabello a un rival y Real Madrid ganó 1-0.

Por AP

Octubre 10, 2026 06:04 p.m.
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Barcelona gana sin Raphinha y mantiene invicto en La Liga
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      BARCELONA (AP) — El Barcelona siguió operando con normalidad incluso sin su máximo goleador Raphinha, quien está fuera por una lesión.

      Victoria del Barcelona sin Raphinha en La Liga

      El Real Madrid debió resistir una vez que Vinicius Junior tuvo que marcharse de la cancha.

      Ambos conjuntos cosecharon victorias respectivas para ser primero y tercero de La Liga española, respectivamente. El Atlético de Madrid, situado segundo a cinco puntos del Barcelona, venció horas antes 2-1 al Deportivo Alavés.

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      El Barça igualó su mejor inicio histórico en La Liga con una octava victoria en ocho jornadas.

      Anthonhy Gordon consiguió su primer tanto con el conjunto catalán, al segundo minuto. El extremo inglés realizó un disparo que se desvió en otro jugador y se fue a las redes.

      Gabriel Jesús añadió un segundo tanto, en su primer partido como titular, a la media hora después de que Getafe fue suspendido en una contra.

      Jules Koundé marcó la tercera diana por los dirigidos por Hansi Flick, quienes mantuvieron su comienzo perfecto de la nueva campaña en todas las competiciones.

      "Los partidos contra el Getafe no son fáciles. Para mí es el mejor equipo de la Liga en la defensa, lo hacen muy bien. No es fácil generar ocasiones", comentó a la prensa el estratega Hansi Flick. "Estoy muy contento que marcamos en el primer minuto, nos ayudó mucho. Después del parón no es fácil volver, tres semanas con muchos jugadores fuera, muchos minutos, teníamos que gestionarlo. Estoy contento con los tres puntos y con la actuación del equipo".

      Expulsión de Vinicius y victoria del Real Madrid

      Tarjeta roja para Vinícius

      Vinícius vio la roja directa por tirar del cabello a Nathan Saliba, del Villarreal, dejando al Real Madrid con la necesidad de resistir los últimos 20 minutos para asegurar una victoria 1 -0.

      El atacante brasileño celebraba tras anotar cuando el árbitro Isidro Díaz de Mera fue llamado por el VAR para revisar los momentos previos a su gol. El árbitro anuló el gol y expulsó a Vinícius por la acción.

      Yan Diomande anotó su primer gol desde que se unió al Madrid, encontrando la red al inicio del segundo tiempo.

      Protestas y suspensión en partido del Rayo Vallecano

      También el sábado, los aficionados del Rayo forzaron la suspensión del partido de su equipo contra el Athletic Bilbao al lanzar repetidamente aviones de papel y otros objetos al campo en protesta contra el propietario del club, Raúl Martín Presa.

      Fue el primer partido de liga en casa del Rayo esta temporada desde que las autoridades municipales cerraron inicialmente el estadio por preocupaciones de seguridad. Presa ha sido impopular entre los aficionados del Rayo desde que asumió el control del club en 2011.

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