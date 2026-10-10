Defensa mantiene Plan DN-III-E por huracán Simón en Pacífico

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 10 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) anunció que 2 mil 895 elementos de la Guardia Nacional (GN), del Ejército mexicano y de la Fuerza Aérea mantienen activo el Plan DN-III-E en Colima, Jalisco y Nayarit, con motivo del desplazamiento del Huracán Simón en las costas del mar Pacífico.

Defensa mantiene alerta y coordinación ante huracán Simón

Indicó que los efectivos están en estado de alerta y en condiciones de atender de forma oportuna las contingencias que pudieran ocurrir debido a lluvias intensas, inundaciones, deslaves y fuertes vientos.

Además, afirmó que cuenta con la Fuerza de Tarea Regional integrada por 300 elementos en Zapopan, Jalisco, como refuerzo de estas tropas.

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Despliegue de maquinaria y coordinación con Protección Civil

Asimismo, señaló que las labores que hacen las tropas contemplan reuniones de coordinación con autoridades federales, estatales, municipales y de protección civil.

A través de un comunicado dio a conocer que se desplegaron dos agrupamientos avanzados de maquinaria pesada: uno en Puerto Vallarta, y uno en Tepic.

Refirió que, en coordinación con Protección Civil, los elementos han llevado a cabo reconocimientos en las zonas de riesgo, con el fin de verificar las condiciones de los refugios temporales.

También activaron los Centros Coordinadores de Operaciones del Plan DN-III-E en cada entidad federativa y realizaron diferentes reuniones para la instalación de los Consejos Estatales de Emergencia.

Se agregó perifoneo preventivo en localidades vulnerables con la finalidad de informar a la ciudadanía acerca de las medidas de autoprotección, rutas de evacuación y la ubicación de refugios temporales.

Y la identificación de áreas susceptibles de inundaciones o deslaves.

Dicha dependencia a cargo de Ricardo Trevilla Trejo destacó que se cuenta permanentemente con 3 helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana listos para desplegar en cada uno de los estados para ser empleados como ambulancias aéreas y realizar evacuaciones aeromédicas, asimismo de células de sanidad integradas con personal profesional de la salud para atención médica pertenecientes a los Hospitales Militares de Región y Zona.

Exhortó a la población a mantenerse informada en los canales oficiales, atender las recomendaciones emitidas y reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades.