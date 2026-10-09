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Mirra Andreeva vence a Alexandrova y va a semis

Por AP

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
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Mirra Andreeva vence a Alexandrova y va a semis
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      BEIJING.- La campeona del Abierto de Francia, Mirra Andreeva, alcanzó las semifinales del Abierto de China tras imponerse el jueves en una dura batalla por 7-6 (4), 7-6 (3) a Ekaterina Alexandrova

      Andreeva había perdido sus dos partidos anteriores contra Alexandrova, quien se recuperó de un 4-1 abajo en el segundo set y de un 5-3 abajo con Andreeva para sacar para partido.

      "Sentí que ella estaba jugando mejor y no aproveché mis oportunidades. Podría haber jugado más agresiva, pero qué partido fue este", dijo Andreeva. "Jugó increíble hoy, y estoy muy feliz de conseguir mi primera victoria contra ella".

      La cuarta preclasificada apunta a un cuarto título individual este año y a continuación se enfrentará a Nikola Bartunkova, quien alcanzó su primera semifinal de un torneo WTA 1.000 tras vencer poco antes por 6-3, 6-0 a su compatriota checa Karolina Muchova.

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      Bartunkova impuso su autoridad en el partido de cuartos de final al escaparse rápidamente con una ventaja de 5-0 ante su oponente, la séptima preclasificada. Fue la tercera victoria en la carrera de Bartunkova, de 20 años, ante una oponente ubicada entre las 10 primeras del ranking.

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