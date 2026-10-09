MLB propone acortar la temporada regular

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NUEVA YORK.- Las Grandes Ligas propusieron reducir la temporada regular de 162 a 154 juegos a partir del 2029 y ampliar la serie divisional al mejor de siete duelos, en un plan entregado a los jugadores durante las negociaciones del jueves.

Los dueños también propusieron añadir nueve días libres adicionales al formato actual de postemporada, extendiéndola a un máximo de 42 días, en una medida que daría a los abridores estelares la posibilidad de aparecer con mayor frecuencia.

Los dueños también propusieron permitir que los equipos con mejor preclasificación en las dos primeras rondas de la postemporada elijan a sus rivales a partir del próximo año, y convertir al lunes en un día libre para la mayoría de los equipos desde 2029, excepto para aquellos que participen en uno o dos juegos transmitidos a nivel nacional.

Reducir los juegos de la temporada regular disminuiría la oportunidad de que los jugadores establezcan récords de temporada y de carrera.

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"Volver a un calendario de 154 juegos nos permitiría introducir un día libre semanal, lo cual es bueno para la salud de los jugadores, al tiempo que también crea una nueva ventana de transmisión nacional para mostrar a nuestros equipos y jugadores más emocionantes", indicó el portavoz de MLB, Glen Caplin, afirmó en un comunicado. La asociación de jugadores dijo que revisará el plan y responderá en la mesa de negociaciones.