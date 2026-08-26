logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Fotogalería

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Monterrey, a semis de la Leagues Cup

Por EFE

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
A
Monterrey, a semis de la Leagues Cup
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Bridgeview.- Los Rayados de Monterrey sellaron este martes el billete para las semifinales de la Leagues Cup con un triunfo de mérito por 2-1 en el SeatGeek Stadium de Bridgeview (Chicago) contra el Chicago Fire, con un golazo decisivo de Orbelín Pineda en el minuto 83.

      Una volea de Pineda clasificó a un Monterrey que había tomado ventaja al borde del descanso de la mano de Víctor Guzmán al borde del descanso, tras un penalti fallado por Lucas Ocampos, y que había recibido el 1-1 del danés Philip Zinckernagel.

      Monterrey disputará la próxima semana las semifinales de la Leagues Cup contra el ganador del partido entre América y Columbus Crew.

      Se jugó en un SeatGeek Stadium repleto de aficionados y con un nutrido grupo de hinchas de Monterrey que vieron cómo su equipo compitió con carácter y agresividad ante el buen comienzo del Fire.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La presión física ante Lewan-

      dowski frenó al polaco y el Monterrey, tras un arranque tímido, rompió la igualdad al borde del descanso. Lo saboreó en el 42, cuando Hugo Cuypers chocó en el área de penalti con el meta Chris Brady y consiguió una pena máxima. Lucas Ocampos la lanzó con potencia, pero estrelló el balón al poste.

      Fue solo cuestión de minutos. En el quinto del tiempo añadido, Víctor Guzmán rompió la igualdad con un perfecto cabezazo tras un centro de Gerardo Arteaga.

      El Fire reaccionó en la reanudación, empujado por la gran actuación personal del lateral izquierdo Andrew Gutman. Fue suya la asistencia para el 1-1 de Zinckernagel a la hora de partido.

      Se abrió una fase del encuentro en la que ambos equipos buscaron el gol. Ocampos sacudió a la defensa del Fire con su zanjada, pero fue una maravilla de Pineda en dar la alegría a Monterrey.

      En el 83, el ex del Celta Vigo superó al portero con un potente disparo cruzado de pierna derecha que acabó al fondo de las mallas para el 2-1.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        México pierde con Japón y se despide de Williamsport
        México pierde con Japón y se despide de Williamsport

        México pierde con Japón y se despide de Williamsport

        SLP

        El Universal

        El equipo de Tijuana perdió la oportunidad de avanzar en Serie Mundial Pequeñas Ligas

        Djokovic y Sabalenka se despiden temprano del dobles mixto
        Djokovic y Sabalenka se despiden temprano del dobles mixto

        Djokovic y Sabalenka se despiden temprano del dobles mixto

        SLP

        EFE

        Las figuras del tenis individual ganaron el primer set, pero fueron remontadas por Henry Patten y Katerina Siniakova en el Abierto de Estados Unidos.

        Rayados y León buscan avanzar a semifinales de Leagues Cup
        Rayados y León buscan avanzar a semifinales de Leagues Cup

        Rayados y León buscan avanzar a semifinales de Leagues Cup

        SLP

        El Universal

        León juega contra Real Salt Lake a las 20:30 horas en la Leagues Cup.

        Diego Mejía asume la responsabilidad
        Diego Mejía asume la responsabilidad

        Diego Mejía asume la responsabilidad

        SLP

        Romario Ventura

        El ADSL sigue sin sumar de a tres; pierde oportunidad de lograr su primer triunfo