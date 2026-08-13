logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Monterrey remonta y vence a Nashville SC

Por Agencias

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
A
Monterrey remonta y vence a Nashville SC
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Monterrey remontó y venció 2-1 a Nashville SC para llegar a 6 puntos y mantener sus posibilidades de avanzar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026. Rayados comenzó el partido en desventaja desde el primer minuto, pero consiguió darle la vuelta al marcador en la segunda mitad.

      Nashville tomó ventaja al minuto 1 con un remate de izquierda de Ahmed Qasem desde el centro del área. Monterrey buscó la igualada durante el primer tiempo, pero no logró superar al portero rival. El conjunto estadounidense también estuvo cerca de ampliar la diferencia al minuto 24, cuando Hany Mukhtar estrelló un tiro libre en el travesaño.

      Rayados reaccionó en el complemento y empató al minuto 52 mediante Orbelín Pineda, quien definió con la pierna izquierda desde un costado del área después de recibir una asistencia de Diego Rossi. Monterrey incrementó la presión durante los últimos minutos y generó varias oportunidades, pero Hugo Cuypers y Roberto de la Rosa no pudieron concretarlas. Cuando el empate parecía dejar comprometida la clasificación del equipo mexicano, Cuypers apareció al 90+2´ para marcar el 2-1 de cabeza, después de una asistencia de Lucas Ocampos.

      Con la victoria, Monterrey llegó a 6 puntos y se colocó momentáneamente en el cuarto lugar de la clasificación. Rayados deberá esperar el resultado del partido entre Toluca y Dallas, ya que una victoria de los Diablos Rojos lo dejaría eliminado. También dependerá de los resultados de América y Cruz Azul en la jornada del jueves 13 de agosto para conocer si consigue avanzar a los Cuartos de Final.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Russell Westbrook anuncia retiro tras 18 temporadas en la NBA
        Russell Westbrook anuncia retiro tras 18 temporadas en la NBA

        Russell Westbrook anuncia retiro tras 18 temporadas en la NBA

        SLP

        AP

        Westbrook, líder histórico en triples-dobles, cierra su carrera tras jugar con Thunder y Kings.

        Declara el cardiólogo de Maradona
        Declara el cardiólogo de Maradona

        Declara el cardiólogo de Maradona

        SLP

        EFE

        Siete profesionales enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual en el caso Maradona.

        Lionel Messi será suplente en Inter Miami ante León en Leagues Cup
        Lionel Messi será suplente en Inter Miami ante León en Leagues Cup

        Lionel Messi será suplente en Inter Miami ante León en Leagues Cup

        SLP

        EFE

        El astro argentino expresó en redes su dolor y dudas sobre su futuro en el fútbol tras la pérdida familiar.

        Cardenales de San Luis vencen 7-1 a Filis de Filadelfia
        Cardenales de San Luis vencen 7-1 a Filis de Filadelfia

        Cardenales de San Luis vencen 7-1 a Filis de Filadelfia

        SLP

        AP

        San Luis supera a Filis con una ofensiva clave y mantiene ventaja sobre .500 en la temporada.