Monterrey remonta y vence a Nashville SC

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Monterrey remontó y venció 2-1 a Nashville SC para llegar a 6 puntos y mantener sus posibilidades de avanzar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026. Rayados comenzó el partido en desventaja desde el primer minuto, pero consiguió darle la vuelta al marcador en la segunda mitad.

Nashville tomó ventaja al minuto 1 con un remate de izquierda de Ahmed Qasem desde el centro del área. Monterrey buscó la igualada durante el primer tiempo, pero no logró superar al portero rival. El conjunto estadounidense también estuvo cerca de ampliar la diferencia al minuto 24, cuando Hany Mukhtar estrelló un tiro libre en el travesaño.

Rayados reaccionó en el complemento y empató al minuto 52 mediante Orbelín Pineda, quien definió con la pierna izquierda desde un costado del área después de recibir una asistencia de Diego Rossi. Monterrey incrementó la presión durante los últimos minutos y generó varias oportunidades, pero Hugo Cuypers y Roberto de la Rosa no pudieron concretarlas. Cuando el empate parecía dejar comprometida la clasificación del equipo mexicano, Cuypers apareció al 90+2´ para marcar el 2-1 de cabeza, después de una asistencia de Lucas Ocampos.

Con la victoria, Monterrey llegó a 6 puntos y se colocó momentáneamente en el cuarto lugar de la clasificación. Rayados deberá esperar el resultado del partido entre Toluca y Dallas, ya que una victoria de los Diablos Rojos lo dejaría eliminado. También dependerá de los resultados de América y Cruz Azul en la jornada del jueves 13 de agosto para conocer si consigue avanzar a los Cuartos de Final.

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