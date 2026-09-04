Mony Ramos hará dupla con Diana Castillo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La potosina Mony Ramos volvió a formar dupla con la pitcher tamaulipeca Diana Castillo, defendiendo el jersey de Bulldogs, uno de los equipos de mayor prestigio en el softbol y diputaran la Copa Nuevo León, con el que recientemente se proclamaron subcampeonas del mismo torneo.

Ramos, quien se desempeña como catcher, es una de las jugadoras destacadas de San Luis Potosí. Cuenta con tres campeonatos de bateo en el estado y ha militado en equipos como Prodonsa, Yankees, Aztecas y La Manada, además de tener participación en el circuito libre de Tamaulipas.

Por su parte, Diana Castillo cuenta con experiencia en el softbol profesional, al formar parte actualmente de Olmecas de Tabasco en la Liga Mexicana de Softbol. También ha conquistado campeonatos nacionales en las categorías Libre y Máster, además de desempeñarse como manager de las Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

La combinación de Ramos detrás del plato y Castillo desde la lomita ha permitido conformar una sólida batería defensiva, mientras que ambas también aportan poder ofensivo con el bate, convirtiéndose en una mancuerna que continúa destacando en diferentes torneos de alto nivel en México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para Mony Ramos, el trabajo y la preparación han sido fundamentales en su desarrollo deportivo. Desde hace seis años realiza su preparación en MontPark, espacio dedicado a la formación y entrenamiento de beisbolistas en San Luis Potosí.