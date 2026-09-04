logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Mony Ramos hará dupla con Diana Castillo

Por Romario Ventura

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
A
Mony Ramos hará dupla con Diana Castillo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La potosina Mony Ramos volvió a formar dupla con la pitcher tamaulipeca Diana Castillo, defendiendo el jersey de Bulldogs, uno de los equipos de mayor prestigio en el softbol y diputaran la Copa Nuevo León, con el que recientemente se proclamaron subcampeonas del mismo torneo.

      Ramos, quien se desempeña como catcher, es una de las jugadoras destacadas de San Luis Potosí. Cuenta con tres campeonatos de bateo en el estado y ha militado en equipos como Prodonsa, Yankees, Aztecas y La Manada, además de tener participación en el circuito libre de Tamaulipas.

      Por su parte, Diana Castillo cuenta con experiencia en el softbol profesional, al formar parte actualmente de Olmecas de Tabasco en la Liga Mexicana de Softbol. También ha conquistado campeonatos nacionales en las categorías Libre y Máster, además de desempeñarse como manager de las Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

      La combinación de Ramos detrás del plato y Castillo desde la lomita ha permitido conformar una sólida batería defensiva, mientras que ambas también aportan poder ofensivo con el bate, convirtiéndose en una mancuerna que continúa destacando en diferentes torneos de alto nivel en México.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Para Mony Ramos, el trabajo y la preparación han sido fundamentales en su desarrollo deportivo. Desde hace seis años realiza su preparación en MontPark, espacio dedicado a la formación y entrenamiento de beisbolistas en San Luis Potosí.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Julián Quiñones anota gol decisivo en Arabia Saudita
      Julián Quiñones anota gol decisivo en Arabia Saudita

      Julián Quiñones anota gol decisivo en Arabia Saudita

      SLP

      El Universal

      Con su gol, Quiñones ayudó a Al-Qadisiya a subir al tercer lugar en la tabla de la Liga Profesional Saudí.

      América cumple 10 años sin títulos internacionales tras Leagues Cup
      América cumple 10 años sin títulos internacionales tras Leagues Cup

      América cumple 10 años sin títulos internacionales tras Leagues Cup

      SLP

      El Universal

      El equipo ha sido eliminado en varias fases de Copa Concacaf y Leagues Cup, sin lograr avanzar a finales.

      Empresas chinas respaldarán a los clavadistas mexicanos
      Empresas chinas respaldarán a los clavadistas mexicanos

      Empresas chinas respaldarán a los clavadistas mexicanos

      SLP

      El Universal

      La entrenadora Ma Jin resalta su compromiso con el desarrollo de los atletas nacionales.

      Leagues Cup: Sede y horarios para la final
      Leagues Cup: Sede y horarios para la final

      Leagues Cup: Sede y horarios para la final

      SLP

      El Universal

      Toluca y Monterrey disputan título en Houston el domingo