logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

Fotogalería

19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Muere Sandro Mazzola, estrella del fútbol italiano

Por AP

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
A
Muere Sandro Mazzola, estrella del fútbol italiano
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MILÁN.- Sandro Mazzola, el excapitán del Inter de Milán que fue uno de los jugadores más aclamados de Italia, falleció. Tenía 83 años.

      El Inter, el club de fútbol en el que pasó toda su carrera como jugador durante 17 años, anunció su fallecimiento el sábado. No se informó la causa de la muerte, pero Mazzola padecía desde hacía tiempo una enfermedad prolongada no especificada.

      "El FC Internazionale Milano, su presidente Giuseppe Marotta, el vicepresidente Javier Zanetti, el entrenador Cristian Chivu y su cuerpo técnico, los jugadores y todos en el Inter lloran con profundo dolor el fallecimiento de Sandro Mazzola, una leyenda nerazzurra y del fútbol mundial", expresó el el Inter en un emotivo comunicado.

      "Sandro Mazzola fue uno de los mejores futbolistas de la historia. No solo en la historia de los nerazzurri".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Un ícono, un capitán y un campeón

      Producto de la cantera del Inter, Mazzola debutó en la Serie A siendo adolescente en 1961, contra la Juventus, y marcó el único gol de su equipo en una goleada de 9-1.

      Mazzola, mediapunta o segundo delantero, terminó con 158 goles en 565 partidos con el Inter, ayudando a la nerazzurri a conquistar cuatro títulos de la Serie A y dos Copas de Europa.

      También ganó el Campeonato Europeo con Italia en 1968. Mazzola, que marcó 22 goles en 70 partidos con la Azzurri, disputó tres Copas del Mundo y llegó a la final con Italia en 1970.

      Mazzola terminó segundo en la votación al Balón de Oro de 1971, por detrás del gran Johan Cruyff.

      "La muerte de Sandro Mazzola es motivo de profundo dolor para mí y para todo el fútbol italiano", indicó Giovanni Malagò, presidente de la federación italiana de fútbol. "Hemos perdido a una leyenda, una de las figuras que ayudó a hacer grande nuestro fútbol en el escenario mundial".

      "Sandro fue un ícono, un capitán y un campeón que definió una época y pasó a formar parte de nuestra memoria colectiva".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Club musulmanes del Manchester United pide salida de Ratcliffe
      Club musulmanes del Manchester United pide salida de Ratcliffe

      Club musulmanes del Manchester United pide salida de Ratcliffe

      SLP

      AP

      Ratcliffe reafirmó sus opiniones sobre inmigración mientras el equipo atraviesa una mala racha.

      Raúl Jiménez sufre lesión en Wolves y es baja para West Bromwich
      Raúl Jiménez sufre lesión en Wolves y es baja para West Bromwich

      Raúl Jiménez sufre lesión en Wolves y es baja para West Bromwich

      SLP

      El Universal

      El entrenador César Peixoto detalló que la lesión no es grave pero Jiménez no jugará el domingo.

      Con tres de Raphinha, el Barcelona vence a Sevilla
      Con tres de Raphinha, el Barcelona vence a Sevilla

      Con tres de Raphinha, el Barcelona vence a Sevilla

      SLP

      El Universal

      Reaccionó en la segunda mitad para asegurar el triunfo

      Lautaro neutraliza al Roma con doblete
      Lautaro neutraliza al Roma con doblete

      Lautaro neutraliza al Roma con doblete

      SLP

      EFE

      El argentino anotó contra Roma en un partido decisivo de la Serie A