Muere Sandro Mazzola, estrella del fútbol italiano

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MILÁN.- Sandro Mazzola, el excapitán del Inter de Milán que fue uno de los jugadores más aclamados de Italia, falleció. Tenía 83 años.

El Inter, el club de fútbol en el que pasó toda su carrera como jugador durante 17 años, anunció su fallecimiento el sábado. No se informó la causa de la muerte, pero Mazzola padecía desde hacía tiempo una enfermedad prolongada no especificada.

"El FC Internazionale Milano, su presidente Giuseppe Marotta, el vicepresidente Javier Zanetti, el entrenador Cristian Chivu y su cuerpo técnico, los jugadores y todos en el Inter lloran con profundo dolor el fallecimiento de Sandro Mazzola, una leyenda nerazzurra y del fútbol mundial", expresó el el Inter en un emotivo comunicado.

"Sandro Mazzola fue uno de los mejores futbolistas de la historia. No solo en la historia de los nerazzurri".

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Un ícono, un capitán y un campeón

Producto de la cantera del Inter, Mazzola debutó en la Serie A siendo adolescente en 1961, contra la Juventus, y marcó el único gol de su equipo en una goleada de 9-1.

Mazzola, mediapunta o segundo delantero, terminó con 158 goles en 565 partidos con el Inter, ayudando a la nerazzurri a conquistar cuatro títulos de la Serie A y dos Copas de Europa.

También ganó el Campeonato Europeo con Italia en 1968. Mazzola, que marcó 22 goles en 70 partidos con la Azzurri, disputó tres Copas del Mundo y llegó a la final con Italia en 1970.

Mazzola terminó segundo en la votación al Balón de Oro de 1971, por detrás del gran Johan Cruyff.

"La muerte de Sandro Mazzola es motivo de profundo dolor para mí y para todo el fútbol italiano", indicó Giovanni Malagò, presidente de la federación italiana de fútbol. "Hemos perdido a una leyenda, una de las figuras que ayudó a hacer grande nuestro fútbol en el escenario mundial".

"Sandro fue un ícono, un capitán y un campeón que definió una época y pasó a formar parte de nuestra memoria colectiva".