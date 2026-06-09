Muestra España un poco de su poderío

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PUEBLA, Pue.- España encontró en México ese cierre perfecto que días atrás se le negó frente a su gente. En una noche cargada de emoción y, arropada por la afición tricolor, La Furia Roja firmó una actuación convincente que sirvió como broche final a su preparación rumbo a la Copa del Mundo.

Con un once mucho más cercano al que debutará en la justa mundialista ante Cabo Verde, el equipo de Luis de la Fuente mostró solidez, intensidad y contundencia en el Estadio Cuauhtémoc. El resultado, un triunfo (3-1) sobre Perú.

Con prácticamente todo el estadio teñido de rojo y la afición celebrando cada pase y cada ataque encabezado por Ferran, Pedri y Oyarzabal, el conjunto europeo se adueñó del partido.

La primera gran emoción no tardó en llegar: apenas sonó el silbatazo inicial, España tomó la iniciativa y, con un potente disparo de Mikel Oyarzabal al minuto 2, desató la euforia en las gradas.

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El ibérico continuó y, pasada la primera media hora de juego, amplió la ventaja cuando Pedri empujó el balón al fondo de la red al minuto 32.

Para el complemento, ambos técnicos movieron sus piezas, pero las variantes no alteraron el guion. España volvió a golpear al minuto 54, gracias a Yeremy Pino.

España bajó el ritmo y le cedió la posesión a Perú, que en uno de sus acercamientos logró el tanto de Jairo Vélez al minuto 66.