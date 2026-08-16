Mujeres fijan récords mundiales de marcha
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BIRMINGHAM.- Las mujeres establecieron el sábado récords mundiales en las pruebas inaugurales de marcha femeninas de medio maratón y maratón del Campeonato Europeo.
La española María Pérez se llevó el oro en la marcha de medio maratón al terminar en 1 hora, 30 minutos y 6 segundos. Unas dos horas después, la italiana Sofia Fiorini, de 21 años, ganó el título de la marcha de maratón al cruzar la meta en 3:15.11.
Ambas marcas constituyen nuevos récords mundiales en disciplinas que se convirtieron en distancias oficiales apenas en enero, informó el organismo rector World Athletics.
"World Athletics fijó 1:30:30 como el estándar de rendimiento requerido para el récord mundial inaugural femenino de medio maratón y 3:17:00 para el récord mundial femenino de maratón", explicó World Athletics.
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"Pérez superó el primero por 24 segundos y Fiorini el segundo por 1:49, lo que las convierte en las primeras poseedoras oficiales del récord mundial en las dos distancias", añadió el organismo rector.
Ambos récords mundiales están sujetos a las ratificaciones habituales.
Pérez, de 30 años, también posee el récord mundial de marcha atlética de 35 kilómetros.
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