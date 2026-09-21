Mohamed acepta errores tras derrota de Toluca

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De manera sorpresiva, el Toluca perdió (2-3) con el Santos en el estadio Nemesio Diez.

Toluca pierde ventaja y Santos logra remontada épica

Los Diablos Rojos dejaron escapar una ventaja de dos goles y no pudieron evitar la épica remontada de los Guerreros.

El equipo de Antonio Mohamed se había adelantado en el marcador, gracias a Federico Viñas y Paulinho, pero la expulsión de Everardo López cambió el rumbo del partido.

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Antes de que finalizara el primer tiempo, el conjunto lagunero consiguió su primera anotación y provocó que el lateral izquierdo recibiera la tarjeta roja.

A pesar de que el Toluca perdió, logró mantenerse en la cima de la clasificación.

Declaraciones de Antonio Mohamed tras la derrota

Después de la dolorosa derrota en la capital del Estado de México, el "Turco" salió a dar la cara en conferencia de prensa y prefirió ser autocrítico y no criticar al arbitraje.

"Respecto a las decisiones del árbitro... hoy tocan en contra, hay que aguantar, no llorar, no buscar culpables y entender lo que dejamos de hacer nosotros, nada más. La contundencia es lo que tenemos que mejorar [porque] tuvimos acciones muy claras, muchas más que el rival, pero ellos acertaron al arco", declaró.

El director técnico argentino aceptó que su equipo no fue capaz de concretar las jugadas de peligro que generó, pero que la derrota le servirá para aprender de los errores de cara a la Liguilla.

"Los resultados no se discuten, la verdad es que siempre se aprende, esperemos que esto sirva para seguir aprendiendo, es parte del futbol, cada 100 partidos puede pasar uno así esa fue la definición que puedo hacer del partido pensar en lo que viene, un partido de 4-0 que una jugada, una falta y un gol cambian el partido, después tuvimos el 3-1 cuatro veces y no lo supimos hacer, el rival aprovechó.

"Faltan muchas fechas todavía, primero vamos a pensar en recuperar a la gente lesionada, sabemos que se nos van cuatro jugadores importantes, buscaremos recuperarnos en la semana para llegar bien el sábado y hacer un buen partido, las cuentas se hacen al final no se hacen ahora.

"Veremos cómo nos armamos el sábado, ya que la Selección nos sacó a los dos jugadores del lateral izquierdo, [pero] sin ningún problema, así que aceptar el resultado, dar vuelta a la página y pensar positivo para lo que viene.

"El equipo se vio muy bien en el primer tiempo y muy superior al rival, era un partido para terminar 3 o 40- el primer tiempo, pero no estuvimos contundentes".