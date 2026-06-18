Musetti se retira de Wimbledon

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

LONDRES.- El ex semifinalista de Wimbledon Lorenzo Musetti se retiró del próximo Grand Slam sobre hierba debido a que continúa recuperándose de una lesión en el muslo izquierdo.

La baja de Musetti abre un lugar en el cuadro principal para su compatriota Matteo Berrettini, finalista de Wimbledon en 2021, que viene de alcanzar los cuartos de final en el Abierto de Francia.

La lesión sufrida durante el Abierto de Italia en mayo también obligó a Musetti a retirarse del Abierto de Francia.

"La rehabilitación va muy bien y los resultados médicos son alentadores", comentó Musetti, 15º del ranking, en Instagram el miércoles. "Lamentablemente, como todavía no he podido comenzar un programa completo de entrenamiento atlético y, tras una evaluación cuidadosa, hemos llegado a la difícil conclusión de que no podré participar en Wimbledon este año".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"No es una decisión fácil, pero es la correcta. Mi prioridad es volver a la cancha al 100%". Musetti alcanzó las semifinales en el All England Club en 2024, al perder ante Novak Djokovic.

Berrettini ocupa el puesto 49 del ranking, pero estaba fuera del top 100 cuando se estableció la lista de inscritos de Wimbledon.

Wimbledon comienza el 29 de junio.