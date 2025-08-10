Nats rompen mala racha ante los Gigantes

SAN FRANCISCO.- Brad Lord lanzó seis entradas efectivas para lograr su primera victoria como abridor, y los Nacionales de Washington vencieron el sábado 4-2 a los Gigantes de San Francisco.

James Wood, Paul DeJong y Josh Bell conectaron jonrones para los Nacionales, que habían sido blanqueados en sus dos juegos anteriores. El cuadrangular de Wood al inicio del juego fue su primer jonrón en un mes.

El dominicano Rafael Devers conectó de nuevo por segundo día consecutivo y Dominic Smith bateó un doble para los Gigantes, extendiendo su racha de hits a 13 juegos, la más larga activa en las mayores.

Lord (3-6), cuyas dos victorias anteriores fueron como relevista, permitió una carrera y cuatro hits. Terminó con cinco ponches y dos bases por bolas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Konnor Pilkington retiró a tres bateadores y el dominicano José A. Ferrer consiguió cinco outs para su segundo salvamento en su carrera y el primero de esta temporada.

Whisenhunt (1-1) permitió tres carreras y tres hits en cuatro entradas. El principal prospecto de pitcheo de San Francisco tuvo cinco ponches y tres bases por bolas.