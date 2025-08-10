Jen Pawol rompe barrera de género

AtlANTA.- Jen Pawol sintió el cariño y el apoyo de fanáticos, familiares, compañeros y peloteros al hacer historia como la primera mujer en trabajar como umpire en un juego de temporada regular en las Grandes Ligas.

“Fue increíble cuando salimos al campo”, dijo Pawol. “Parecía que bastantes personas estaban aplaudiendo y coreando mi nombre. Fue bastante intenso y emotivo”.

El tan esperado debut de Pawol se produjo como umpire de la inicial en el primer juego de una doble cartelera entre los Bravos de Atlanta y Marlins de Miami. Fue un debut tranquilo.

“Hizo un buen trabajo”, dijo el manager de los Bravos, Brian Snitker. “Se nota que sabe lo que hace”.

Pawol dijo que un grupo de alrededor de 30 amigos y familiares, incluido su padre, asistió al juego. Inmediatamente identificó una gran diferencia al trabajar en un estadio de Grandes Ligas .

Esos rostros familiares no eran tan fáciles de encontrar en Truist Park.

“Cuando miré hacia arriba, no estaban en el nivel inferior como en las ligas menores”, dijo Pawol. “Cuando miré hacia arriba, me tomó un tiempo. ‘¡Vaya, están allá arriba!’ Nunca olvidaré eso. Fue simplemente increíble.

“El sueño realmente se hizo realidad hoy. Todavía lo estoy viviendo. Estoy muy agradecida con mi familia y con las Grandes Ligas por crear un ambiente de trabajo tan increíble... Estoy muy agradecida”.

La primera prueba real de Pawol llegó en la tercera entrada de la victoria de Atlanta por 7-1 cuando declaró safe a Sean Murphy, receptor de los Bravos, en una jugada apretada. El manager de los Marlins, Clayton McCullough, no desafió la decisión.

Pawol también demostró que hará llamadas enfáticas. En la tercera entrada, cuando Xavier Edwards de Miami conectó un rodado para una doble matanza, Pawol levantó un puño y levantó una pierna cuando declaró a Edwards fuera.

Notó que su debut estaba siendo observado de cerca. Los fanáticos respondieron con una cálida ovación cuando el tablero de video se centró en la umpire entre una y otra entrada, obligándola a echar un vistazo rápido a su imagen .

Pawol trabajó en la tercera base en el segundo juego de la doble cartelera del sábado por la noche. Estará en el centro de atención cuando llame los lanzamientos detrás del plato el domingo, en el juego final de la serie. Como itinerante, luego estará esperando su próxima asignación.

Mientras aguarda, la gorra de umpire que usó en su primer juego estará en camino al Salón de la Fama del Béisbol.

“Éste es uno de los momentos de mayor orgullo en toda mi carrera”, dijo el jefe de equipo Chris Guccione. “He tenido la bendición de trabajar en playoffs, he trabajado en dos Series Mundiales, Juegos de Estrellas, y esto está a la altura. Me da escalofríos incluso pensarlo. Y la magnitud, me acaba de golpear la magnitud de esto y lo duro que ha trabajado.

“Éste es simplemente un gran modelo a seguir para niñas y mujeres allá afuera y estoy muy orgulloso de ella. Este es un momento especial”.

Hubo mucha expectativa por su debut histórico el sábado. Una multitud de fotógrafos se reunió mientras esperaban que los umpires caminaran hacia el campo desde su rampa de entrada cerca del dugout de los Marlins.