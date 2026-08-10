Necaxa, eliminado tras caer ante Philadelphia

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Necaxa quedó sin posibilidades de avanzar en la Leagues Cup 2026 después de sufrir una derrota por 3-1 ante Philadelphia Union en la segunda jornada del torneo. El conjunto de la MLS fue superior durante buena parte del encuentro y consiguió un triunfo que aseguró su presencia en la siguiente fase de la competición.

Philadelphia necesitó apenas tres minutos para tomar ventaja en el marcador. Nathan Harriel apareció dentro del área para aprovechar una asistencia de Cavan Sullivan y marcar el 1-0, complicando desde muy temprano el panorama para unos Rayos que necesitaban sumar para mantener vivas sus aspiraciones.

El dominio del conjunto estadounidense volvió a reflejarse en el marcador al minuto 12. En esta ocasión, Harriel pasó de goleador a asistidor y habilitó a Bruno Damiani, quien consiguió el 2-0 que permitió al Philadelphia Union manejar el resto de la primera mitad con una cómoda ventaja.

La situación no mejoró para Necaxa después del descanso. Philadelphia mantuvo el control del encuentro y al minuto 53 apareció Cavan Sullivan, una de las figuras del partido, para marcar el tercer tanto del equipo de la MLS luego de recibir una asistencia de Indiana Vassilev.

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Con tres goles de desventaja, los Rayos intentaron reaccionar durante la recta final del encuentro. La recompensa llegó al minuto 79 por conducto de Matías Espíndola, quien consiguió descontar para colocar el 3-1, aunque la anotación llegó demasiado tarde para cambiar el rumbo del partido.

Philadelphia Union administró la ventaja durante los minutos restantes y confirmó una victoria que le permitió asegurar su clasificación a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026. El cuadro estadounidense aprovechó sus oportunidades y terminó imponiéndose con autoridad ante el representante de la Liga MX.

La derrota significó un duro golpe para Necaxa, que quedó matemáticamente sin posibilidades de avanzar a la siguiente fase. Los Rayos no consiguieron los resultados necesarios durante sus primeros compromisos y ahora deberán completar su participación en el torneo sin opciones de continuar peleando por el título.