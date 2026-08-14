Necaxa se despide con victoria ante NYC FC
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Los Rayos de Necaxa consiguieron la victoria por marcador de 2-1 en su visita al New York City, en duelo correspondiente a la jornada 3 de la Leagues Cup 2026.
Keaton Parks adelantó a los locales al minuto 37, sin embargo los Rayos remontaron por conducto de Juan Valencia al 58´ y Juan Pablo Torres al 79´.
Pese a la victoria, Necaxa ha quedado eliminado de la Leagues Cup, luego de caer por 2-0 ante Chicago Fire de Robert Lewandowski y 3-1 contra Philadelphia. Mientras que New York cerró 15to. con tres puntos, Necaxa finalizó en el 12do. con tres unidades.
El próximo duelo para Necaxa será ante León, como parte de la jornada 4 en la Liga MX.
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