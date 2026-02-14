logo pulso
Neto lleva al Chelsea a la 5ta. ronda

Por AP

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Neto lleva al Chelsea a la 5ta. ronda

HULL.- Pedro Neto anotó un triplete, incluido un gol olímpico, y Chelsea goleó a Hull City 4-0 en la cuarta ronda de la Copa FA el viernes.

Además, Wrexham alcanzó la quinta ronda por primera vez en 29 años tras vencer a Ipswich 1-0 en un duelo entre equipos de la Championship.

Hull y Chelsea se habían enfrentado ocho veces antes en la Copa FA y Chelsea avanzó en todas. El anfitrión Hull nunca pareció capaz de frenar esa racha contundente, ya que el equipo de la Liga Premier tomó el control desde el inicio.

Un disparo potente de Pedro Neto desde las inmediaciones del área le dio la ventaja a Chelsea de cara al descanso, y su tiro de esquina rasante se coló entre una multitud de cuerpos y entró directo al arco a los seis minutos del segundo tiempo.

El joven brasileño Estêvão puso el 3-0 minutos después, cuando definió de primera intención con el interior del pie desde 12 metros, y Pedro Neto cerró un cuarto gol tras una buena jugada colectiva.

“Pedro Neto es un jugador increíble. Está jugando en una posición a la que ni siquiera está acostumbrado, pero mostró su calidad”, declaró Liam Delap, quien dio tres asistencias, a TNT Sports.

Wrexham sigue adelante Wrexham sabrá en el sorteo del lunes a quién enfrentará a continuación por un lugar en los cuartos de final.

Un gol en la primera parte de Josh Windass marcó la diferencia para Wrexham ante Ipswich, que no logró rematar a puerta.

Ambos equipos están en la pelea por el ascenso a la Liga Premier; Ipswich estaba tercero y esperaba un regreso inmediato a la liga que dejó el verano pasado. Wrexham estaba siete puntos por detrás, en sexto, y buscaba un cuarto ascenso consecutivo que lo llevaría a la máxima categoría por primera vez en sus 158 años de historia.

“Empezamos bien ambas mitades, pero no pudimos conseguir el gol. En la segunda parte intentamos de todo... pero simplemente no pudimos volver a meternos en el partido”, comentó a BBC Gales el técnico de Ipswich, Kieran McKenna.

