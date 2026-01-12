NFL: Horario y canales para ver el Steelers vs. Texans

Este lunes se juega el último duelo de la Ronda de Comodines de la National Football League (NFL).

Luego de cinco partidos que se vivieron con mucha intensidad y mucho dramatismo, la Ronda Divisional está cada vez más cerca de disputarse.

Hoy lunes, los Steelers de Pittsburgh se enfrentan a los Texans de Houston en el Acrisure Stadium de Pensilvania, para definir al último de los ocho invitados.

El ganador se enfrentará a los Patriots de New England, quien eliminó a los Chargers de Los Angeles, el próximo domingo 18 de enero.

Las otras seis franquicias que ya se encuentran en la Ronda Divisional son los Rams de Los Angeles, los Bears de Chicago, los Bills de Buffalo, los 49ers de San Francisco, los Broncos de Denver y los Seattle Seahawks.

Los Carneros dejaron en el camino a las Panthers de Carolina, los Osos a los Packers de Green Bay, los Bills a los Jaguars de Jacksonville y los 49 a los Eagles de Philadelphia.

Mientras que los Broncos y los Halcones Marinos se instalaron directamente al ser el sembrado número uno de la Conferencia Americana y de la Nacional, respectivamente.

Ahora, sólo falta por definir si los Texans o los Steelers avanzarán a la Ronda Divisional para verse las caras con los Patriots.

Cabe resaltar que el equipo de Aaron Rodgers llega a este encuentro con una racha de cuatro victorias en sus últimos cinco duelos de la temporada regular; únicamente perdieron en su visita a los Browns de Cleveland.

Por su parte, los Texans cuentan con una marca positiva de nueve juegos sin conocer la derrota; la última vez que perdieron fue el 2 de noviembre ante los Broncos de Denver.

Es importante mencionar que partidos de la Ronda Divisional se jugarán el sábado 17 y el domingo 18 de enero, con horarios todavía por definir.

Los duelos de dicha ronda serán los siguientes:

49ers vs Seahawks

- Bills vs Broncos

Steelers o Texans vs Patriots

Rams vs Bears

Horario y canales para ver EN VIVO el Texans vs Steelers

- Texans vs Steelers

Fecha: Lunes 12 de enero

Hora: 19:15

Estadio: Acrisure Stadium

Transmisión: Canal 5/ESPN/Disney+.