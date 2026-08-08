Niewiadoma-Phinney gana 7ma. etapa del Tour

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MONT VENTOUX.- Katarzyna Niewiadoma-Phinney lanzó un ataque decisivo en el ascenso al Mont Ventoux para ganar el viernes la séptima etapa del Tour de Francia femenino y arrebatarle el liderato general a Marlen Reusser.

La campeona de 2024 rompió a llorar al ponerse el maillot amarillo y ahora aventaja a la campeona de 2023, Demi Vollering, por 15 segundos y a Reusser por 39, con dos etapas por disputarse.

"Estoy tan cansada y tan impresionada por lo que acaba de pasar. Cuando empecé a subir miré a la derecha y vi a mis padres de pie al borde de la carretera. Vinieron hoy por sorpresa. Vi a mi padre gritando por mí y pensé que tenía que hacerlo sentir orgulloso", manifestó Niewiadoma-Phinney.

Reusser y Vollering no pudieron seguir a Niewiadoma-Phinney cuando se despegó a unos nueve kilómetros (seis millas) de la cima del Ventoux, una de las subidas más icónicas del ciclismo, con su aspecto árido y lunar.

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Fue la primera victoria de etapa en el Tour para Niewiadoma-Phinney, quien ganó la edición de 2024 sin adjudicarse ninguna etapa. Apretando los dientes en los últimos cientos de metros, la ciclista polaca sacó fuerzas de donde no había y, con el sol brillando a su espalda, levantó los brazos tras cruzar la meta. Luego casi perdió el equilibrio por el agotamiento y tuvieron que ayudarla a bajarse de la bicicleta. Instantes después, sonreía de oreja a oreja mientras se sentaba en la carretera y se echaba agua para refrescarse sobre la cabeza.