logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Hombre lucha, sin paga, para frenar ébola en Congo

Fotogalería

Hombre lucha, sin paga, para frenar ébola en Congo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Niewiadoma-Phinney gana 7ma. etapa del Tour

Por AP

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
A
Niewiadoma-Phinney gana 7ma. etapa del Tour
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MONT VENTOUX.- Katarzyna Niewiadoma-Phinney lanzó un ataque decisivo en el ascenso al Mont Ventoux para ganar el viernes la séptima etapa del Tour de Francia femenino y arrebatarle el liderato general a Marlen Reusser.

      La campeona de 2024 rompió a llorar al ponerse el maillot amarillo y ahora aventaja a la campeona de 2023, Demi Vollering, por 15 segundos y a Reusser por 39, con dos etapas por disputarse.

      "Estoy tan cansada y tan impresionada por lo que acaba de pasar. Cuando empecé a subir miré a la derecha y vi a mis padres de pie al borde de la carretera. Vinieron hoy por sorpresa. Vi a mi padre gritando por mí y pensé que tenía que hacerlo sentir orgulloso", manifestó Niewiadoma-Phinney.

      Reusser y Vollering no pudieron seguir a Niewiadoma-Phinney cuando se despegó a unos nueve kilómetros (seis millas) de la cima del Ventoux, una de las subidas más icónicas del ciclismo, con su aspecto árido y lunar.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Fue la primera victoria de etapa en el Tour para Niewiadoma-Phinney, quien ganó la edición de 2024 sin adjudicarse ninguna etapa. Apretando los dientes en los últimos cientos de metros, la ciclista polaca sacó fuerzas de donde no había y, con el sol brillando a su espalda, levantó los brazos tras cruzar la meta. Luego casi perdió el equilibrio por el agotamiento y tuvieron que ayudarla a bajarse de la bicicleta. Instantes después, sonreía de oreja a oreja mientras se sentaba en la carretera y se echaba agua para refrescarse sobre la cabeza.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Vinícius Jr. sigue en Real Madrid
        Vinícius Jr. sigue en Real Madrid

        Vinícius Jr. sigue en Real Madrid

        SLP

        AP

        La estrella brasileña y los merengues acuerdan contrato hasta 2032

        Cordero conquista el Rally Montañas
        Cordero conquista el Rally Montañas

        Cordero conquista el Rally Montañas

        SLP

        Romario Ventura

        Santos del Potosí empata la serie
        Santos del Potosí empata la serie

        Santos del Potosí empata la serie

        SLP

        Romario Ventura

        La quinteta potosina divide la serie en el Miguel Barragán ante El Calor de Cancún

        América brilla en la Leagues Cup
        América brilla en la Leagues Cup

        América brilla en la Leagues Cup

        SLP

        El Universal

        Los de Guillermo Almada le pasan por encima al San Diego FC