No apresurará su regreso JJ McCarthy

WARE, Inglaterra.- El quarterback de los Vikings, J.J. McCarthy, comenzará a estar “un poco más activo”, pero no se apresurará su regreso de un esguince en el tobillo derecho, afirmó el miércoles el entrenador en jefe Kevin O’Connell.

Carson Wentz está listo para comenzar su tercer juego consecutivo cuando Minnesota se enfrente a los Browns de Cleveland el domingo en el Tottenham Hotspur Stadium.

McCarthy, quien se perdió toda su temporada de novato tras someterse a una cirugía de rodilla, está “trabajando en su regreso”, comentó O’Connell después de la práctica cerca del hotel del equipo al norte de Londres.

“Está entrando en la siguiente fase de su rehabilitación donde puede estar un poco más activo. Espero verlo de nuevo en el campo practicando con el equipo tan pronto como podamos”, expresó O’Connell.

“Pero al mismo tiempo queremos ser muy inteligentes y asegurarnos de que ese esguince alto en el tobillo se cure completamente”, añadió. “Entonces podrá realmente comenzar a trabajar en su técnica y fundamentos y readaptarse, lo cual creo que hará bastante rápido”.

Los Vikings tienen su semana de descanso la próxima semana antes de recibir a los Eagles de Filadelfia en la Semana 7.

Van Ginkel sigue al margen

Andrew Van Ginkel (cuello) se perdió el juego del domingo —una derrota 24-21 en Dublín ante los Steelers de Pittsburgh — y no se espera que practique esta semana. El martes, O’Connell dijo que el linebacker está “rehabilitándose y siente que está progresando”.

Michael Jurgens no practicó el miércoles debido a un problema en el tendón de la corva. Había reemplazado al centro Ryan Kelly, quien dejó el juego del domingo con una conmoción cerebral.

El capitán de los Vikings, Brian O’Neill, tiene un esguince en el ligamento colateral medial (MCL) —se lesionó al inicio del juego del domingo. El martes, O’Connell describió al tackle derecho como “semana a semana” con la vista puesta en un regreso en la Semana siete.

El miércoles, los Vikings abrieron la ventana de práctica de 21 días para el linebacker Tyler Batty (rodilla) y el fullback C.J. Ham (rodilla), y ambos participaron completamente en la práctica.