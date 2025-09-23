No hay nada místico en mi trabajo: Mike Tomlin

PITTSBURGH.- El truco para encadendar casi dos décadas sin una temporada perdedora es encontrar la manera de sacar una victoria o dos en el camino que tal vez no deberías haber conseguido.

En realidad, tal vez no sea un truco en absoluto. Tal vez eso sea simplemente el “Sello Mike Tomlin” en Pittsburgh.

El entrenador en jefe con más antigüedad en los principales ligas profesionales de América del Norte suele decir que no hay nada “místico” en su trabajo. Que lo único que importa cuando el reloj marca cero al final del cuarto cuarto (y ocasionalmente más allá) es que los Steelers tengan más puntos junto a su nombre que el oponente junto al suyo.

Cómo Pittsburgh llega allí es irrelevante, al menos para Tomlin. Así que, perdónenlo si no ofreció una disculpa después de que los Steelers quedaron 2-1 gracias a la victoria de 21-14 sobre Nueva Inglaterra el domingo, que tuvo todas las características de una de esas actuaciones de “¿cómo lo hicieron?” que los equipos de Tomlin logran concretar un par de veces cada otoño.

