Nuggets remontan y vencen a Hawks

Nikola Jokic anota 39 puntos; Jamal Murray sumó 23 unidades y 12 asistencias

Por AP

Diciembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Nuggets remontan y vencen a Hawks

ATLANTA.- Nikola Jokic anotó 39 puntos y los Nuggets de Denver remontaron una desventaja de 23 puntos con un gran último cuarto para vencer el viernes 134-133 a los Hawks de Atlanta.

Jamal Murray sumó 23 unidades y 12 asistencias, y Tim Hardaway Jr. anotó 17 puntos para los Nuggets, quienes han ganado nueve partidos consecutivos como visitantes.

Los Hawks tuvieron la oportunidad de empatar con un triple en su última posesión, pero Murray bloqueó el intento de Nickeil Alexander-Walker. El balón suelto llevó a una bandeja de Alexander-Walker con dos segundos restantes, y los Nuggets rápidamente sacaron el balón y dejaron correr el reloj.

Jalen Johnson tuvo 21 puntos, 18 rebotes y un récord personal de 16 asistencias para los Hawks, quienes han perdido tres seguidos. Johnson, quien se perdió el juego del miércoles por una distensión en la pantorrilla, se convirtió en el primer jugador de los Hawks en la era de las marcas play-by-play con un triple doble al medio tiempo (11 unidades, 10 tablas y 12 asistencias).

Alexander-Walker terminó con 30 puntos y Kristaps Porzingis tuvo 25.

Jokic atinó sólo dos de 13 en la primera mitad, pero terminó con 13 de 26 y tuvo nueve rebotes y ocho asistencias.

