Ofrece el Mónaco disculpas a Lira
Luego de su "errorcito" al no poder inscribir al volante mexicano
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FONTVIEILLE, Francia.- El Mónaco trabajó a contrarreloj para tratar de registrar a Erik Lira en su plantilla. No obstante, los planes no salieron como esperaban y el fichaje, al final se cayó, por lo que el mexicano deberá permanecer en el Cruz Azul.
Ante el escándalo y reproches de los aficionados, el director deportivo del Mónaco, Thiago Scuro, ofreció una conferencia de prensa en la que habló del tema, asegurando que ya tuvo contacto con Lira, a quien le ofreció una disculpa.
"Estuvimos muy tristes anoche por la situación con Erik Lira, por nuestra relación con Cruz Azul, queremos agradecerles por todo y apreciamos el acuerdo que obtuvimos", comentó el directivo del cuadro monegasco. Asimismo, Scuro señaló que el frustrado traspaso del volante tricolor se debió a que no se concretó la salida de Folarin Balogun al Everton de Inglaterra, tema que era primordial para liberar una plaza de jugador extracomunitario en el club.
"El trato estaba hecho, el jugador estaba listo para viajar, todo estaba listo sólo para presionar el botón, pero el acuerdo estaba sujeto a liberar la plaza de extranjero de Balogun y por eso no pudimos traer a Erik Lira, que era nuestro deseo", informó.
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Sobre un futuro fichaje, Thiago Scuro señaló: "Depende de varias cosas, no estamos en la posición de que nos espere [para la ventana de fichajes de invierno], que nos sigan esperando, es un jugador que tiene nuestra atención y respeto".
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