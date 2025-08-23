Orioles y Basallo acuerdan 67 mdd

BALTIMORE.- En un equipo con muchos jugadores jóvenes talentosos, Samuel Basallo ahora tiene una distinción especial: el primero en acordar un contrato a largo plazo.

Los Orioles de Baltimore llegaron el viernes a un acuerdo de ocho años y 67 millones de dólares con el cátcher novato dominicano, menos de una semana después de que el joven de 21 años debutara en las Grandes Ligas. El acuerdo —un récord para un cátcher antes de la arbitraje— comienza a aplicar en 2026 e incluye una opción del equipo para 2034. Tiene escaladores basados en premios y tiempo de juego en su posición y que podría escalar hasta 88,5 millones.

Basallo ganará un millón de dólares al año en 2026, 2027 y 2028, 4 millones en 2029, 7 millones en 2030, 11 millones en 2031 y 15 millones en 2032 y 2033. El acuerdo incluye un bono por firmar de 5 millones, y la opción para 2034 es de 18 millones con una rescisión de 7 millones.

Es el primer gran acuerdo a largo plazo que la oficina de Baltimore ha podido alcanzar con uno de los prospectos destacados de los Orioles, y llega apenas cuatro juegos después del debut el domingo del dominicano en las Grandes Ligas. Está clasificado como el prospecto número ocho, según MLB Pipeline.

Es un movimiento significativo para un equipo de Baltimore que ha salido de una reconstrucción con varios jugadores jóvenes impresionantes —Gunnar Henderson, Adley Rutschman y Jackson Holliday entre ellos— pero no había podido extender a ninguno de ellos más allá de sus períodos iniciales de control

del equipo.