Oro con drama en el salto con pértiga

La estadounidense Katie Moon tuvo un último intento para superar su mejor marca de la temporada en el salto con pértiga y, con eso, capturar su tercer título mundial consecutivo. Lo logró, superando los 4.90 metros para arrebatarle el título a su compatriota Sandi Morris.

El pecho de Moon rozó la barra al pasar y esta se tambaleó de un lado a otro, pero no cayó.

“Definitivamente no fue un momento inmediato de euforia, porque no estaba segura”, dijo Moon. “Pero la vi asentarse lo suficiente como para saber que no iba a caer. Obviamente, me hubiera encantado haberla superado sin tocarla, pero lo acepto”.

Moon ha ganado ahora cuatro de los últimos cinco títulos importantes. El único fallo fue en los Juegos Olímpicos de París, donde obtuvo la plata.

Morris, la única mujer estadounidense en superar los cinco metros al aire libre, dijo que esto fue un poco desgarrador, pero no una tragedia.

Fue su quinta medalla de plata en campeonatos importantes, cuatro en mundiales y una en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Nunca ha ganado un oro y, esta vez, terminó segunda a pesar de su mejor marca de la temporada, un salto de 4.85 metros que llevó a Moon a subir la barra e ir por la victoria.

GOUT GOUT Y TODOS LOS ‘GRANDES’ AVANZAN EN LOS 200

Los velocistas regresaron a la pista para las eliminatorias de 200 metros. Para muchos de ellos —Noah Lyles, Kenny Bednarek, Letsile Tebogo— esto se sintió rutinario.

Para Gout Gout, el prodigio australiano de 17 años, fue algo nuevo.

Gout, dueño de récords juveniles a su nombre y comparado con Usain Bolt, terminó tercero en su serie y avanzó a las semifinales del jueves.

Su carrera de 20,23 segundos fue lo suficientemente buena para avanzar. Probablemente necesitará bajar de los 20 para correr en la final.

“Obviamente, estaba un poco nervioso. Es una gran experiencia estar aquí corriendo contra los grandes”, dijo Gout. “Estoy emocionado por más”.