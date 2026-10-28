Osaka avanza a 2da.ronda ante su afición

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

TOKIO.- Naomi Osaka doblegó a la italiana Jasmine Paolini ante sus compatriotas en el Abierto Pan Pacific, imponiéndose el martes por 6-3, 7-6 (4) para avanzar a la segunda ronda del torneo WTA 500 en Tokio.

La victoria de Osaka, séptima preclasificada, vengó su derrota ante Paolini el año pasado en el Abierto de Miami, su único enfrentamiento previo.

Osaka, de 29 años, sumó siete aces frente a solo uno de Paolini en un partido que duró 1 hora y 37 minutos.

La dueña de cuatro títulos de Grand Slam pasa por su mejor momentos en la gira desde que regresó tras dar a luz hace tres años a su hija, Shai.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pero Osaka comentó esta semana que se alejaría del tenis si Shai se lo pidiera.

Elena Rybakina, la número uno de ranking de la WTA, recibió pase directo en la primera ronda.

Dos de las principales jugadoras se retiraron por lesiones: la número 2 Maja Chawlinska y la número 4 Belinda Bencic.