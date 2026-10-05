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Oswaldo Sánchez defiende a Omar Bravo en medio de acusación legal

El exfutbolista Omar Bravo permanece en prisión preventiva en Puente Grande desde 2025.

Por El Universal

Octubre 05, 2026 07:12 p.m.
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Oswaldo Sánchez defiende a Omar Bravo en medio de acusación legal
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- Oswaldo Sánchez y Omar Bravo construyeron una estrecha amistad a lo largo de sus carreras, compartiendo vestidor tanto en Chivas como en la Selección Mexicana.

      Respaldo de Oswaldo Sánchez a Omar Bravo en caso legal

      Los dos exfutbolistas fueron parte de algunas de las etapas más exitosas del equipo rojiblanco, por lo que el histórico guardameta decidió pronunciarse sobre la situación legal que enfrenta el máximo goleador en la historia del Rebaño por una acusación de abuso sexual infantil.

      Durante una conversación en Los Reyes Podcast, el exarquero, quien también brilló con Santos Laguna y posteriormente trabajó como analista de televisión, manifestó su respaldo hacia su excompañero y aseguró que mantiene plena confianza en él pese al complicado momento que atraviesa desde octubre de 2025.

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      "Para mí es inocente. Yo me quedo con el Omar Bravo que conocí, un tipo que llegó de Los Mochis, que vivió en la casa club y que siempre luchó por cumplir sus sueños. Ojalá que esta situación se aclare porque yo creo en su inocencia", expresó Sánchez al recordar la trayectoria y los valores que observó en el exdelantero.

      Situación legal y prisión preventiva de Omar Bravo

      El exportero añadió que Bravo dejó una huella importante en el futbol mexicano gracias a sus cualidades como atacante y a los logros que consiguió tanto con Guadalajara como con el combinado nacional. Mientras tanto, el exseleccionado mexicano, quien representó al país en la Copa del Mundo de Alemania 2006 e incluso logró marcar en esa justa, permanece en el penal de Puente Grande bajo prisión preventiva, a la espera de que las autoridades determinen su situación jurídica.

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