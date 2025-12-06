Oviedo iguala y sale del último lugar de La Liga

logo pulso
Por AP

Diciembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
OVIEDO.- Real Oviedo dejó el fondo de La Liga tras empatar en casa el viernes 0-0 con Mallorca, aunque terminó con nueve hombres. El capitán de Oviedo, Santi Cazorla, recibió una tarjeta roja directa a los 89 minutos cuando se lanzó contra el tobillo del delantero del Mallorca, Vedat Muriqui.

Su compañero Federico Viñas lo siguió al vestuario seis minutos después tras otra dura entrada.

Sin embargo, fue demasiado tarde para que el Mallorca aprovechara su superioridad numérica y ambos equipos tuvieron que conformarse con un punto. Oviedo será el más satisfecho de los dos equipos, pero sigue sin ganar tras nueve partidos consecutivos, una racha que se remonta a septiembre e incluyó la eliminación de la Copa del Rey por parte del Ourense, de la tercera división. Oviedo tampoco ha marcado en sus últimos cinco partidos.

Mallorca estaba en el 15mo puesto, dos lugares por encima de la zona de descenso.

